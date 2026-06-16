Simak! Berikut 7 Alasan Ilmiah Minum Kopi Pagi dapat Memicu Perut Mulas

seseorang yang menyukai minum kopi hitam./Magnific/jcomp
Jawapos.com - Bagi sebagian besar masyarakat urban, mengonsumsi secangkir kopi di pagi hari telah menjadi ritual wajib untuk meningkatkan fokus dan produktivitas kerja.
Di satu sisi, kopi adalah ritual pagi yang wajib dan membantu fokus bekerja. Di sisi lain, efeknya pada perut sering kali datang tanpa permisi dan di waktu yang paling tidak diinginkan.
Terutama americano atau kopi hitam tanpa susu, yang efeknya pada sistem pencernaan jauh lebih intens dibanding varian kopi lainnya.
Bagi yang punya perut sensitif, minum kopi pagi hari bisa terasa seperti berjudi kadang aman, kadang tidak. Dan saat tidak aman, konsekuensinya sangat tidak menyenangkan terutama saat sedang berada di luar rumah atau di tengah aktivitas kerja.
Namun, efek stimulasi tersebut sering kali diikuti oleh reaksi pencernaan yang tidak nyaman seperti rasa mulas, kembung, hingga dorongan mendadak untuk ke toilet.
Melansir dari Siloam Hospitals, dan Alodokter, berikut adalah beberapa faktor utama penyebab timbulnya reaksi perut mulas pasca-minum kopi :
Kopi secara alami memiliki kandungan berbagai senyawa asam aktif, termasuk asam sitrat dan asam klorogenat di dalamnya.
Senyawa asam tersebut secara langsung merangsang sel-sel pelindung lambung untuk memproduksi asam klorida dalam jumlah yang jauh lebih tinggi.
Kandungan kafein di dalam kopi tidak hanya bekerja menstimulasi sistem saraf pusat di otak, melainkan juga menyasar otot-otot pencernaan.
Zat kafein terbukti aktif memicu gerakan kontraksi peristaltik usus besar secara agresif, sehingga mendorong isi perut menuju rektum dengan sangat cepat.
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