Pastikan Pasokan PLTU, Kementerian ESDM Perintahkan Perusahaan Pertambangan untuk Taat

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan batubara PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan batubara PLN, pemerintah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dengan total volume 212 juta metrik ton.

Tri menyebut, keputusan tersebut didorong melalui pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan.

"Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," ujar Tri Winarno di Jakarta, Sabtu, (11/7).

Sebagaimana diketahui, sampai dengan Mei 2026 sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan, dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton.

Tri menjelaskan, PLN harus lakukan percepatan kontrak agar penugasan batubara dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman ke PLTU.

"Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batubara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman,” ujarnya.