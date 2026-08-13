Di Tengah Ketidakpastian Global, Pelaku Bisnis Perlu Hati-hati Tentukan Arah Perusahaan

Ilustrasi korporasi di perkotaan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Di tengah ketidakpastian global, pelaku bisnis perlu lebih berhati-hati menentukan arah perusahaan. Penilai memiliki peran strategis dalam menjaga jalannya bisnis.
Head of Valuation KJPP Wawat Jatmika dan Rekan, Panca Arief Jatmika mengatakan, pemeirntah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 sampai 6,5 persen pada 2027.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut target tersebut untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Ketidakpastian tersebut memicu dinamika pasar dan gejolak parameter ekonomi global yang berimbas langsung ke Indonesia.
"Akibatnya, manajemen dan pelaku bisnis dituntut menentukan arah kebijakan secara hati-hati karena keputusan akan memengaruhi kelangsungan dan pengembangan perusahaan," kata Panca, Kamis (13/8).
Dia menjelaskan, dalam mengambil keputusan seperti restrukturisasi, ekspansi, divestasi, atau aksi korporasi lain, manajemen sering bergantung pada laporan keuangan, indikator ekonomi, dan dinamika pasar.
"Empat aspek utama yang perlu diperhatikan adalah keuangan, akuntansi, perpajakan, dan legal agar rencana aksi korporasi berjalan tepat," imbuhnya.
Panca menyampaikan, peran penilai sangat penting untuk memuluskan aksi strategis seperti merger, akuisisi, restrukturisasi bisnis, maupun skema pencarian pendanaan.
"Kehadiran penilai membantu manajemen memiliki dasar nilai yang kredibel sebelum mengambil keputusan besar," pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan