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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.58 WIB

Orang yang Terlalu Banyak Berpikir di Malam Hari Biasanya Memiliki 8 Kualitas Langka Siang Hari

seseorang yang mengalami kelelahan saat malam hari./(Freepik/Flowo) - Image

seseorang yang mengalami kelelahan saat malam hari./(Freepik/Flowo)

JawaPos.com - Banyak orang mengira kebiasaan overthinking di malam hari adalah tanda kelemahan mental. Padahal menurut berbagai pendekatan dalam psikologi kognitif dan kepribadian, kebiasaan berpikir mendalam sebelum tidur sering kali berkaitan dengan kapasitas mental yang justru kuat dan kompleks.

Malam hari adalah waktu ketika distraksi berkurang. Tidak ada notifikasi, pekerjaan melambat, suasana lebih tenang. Bagi sebagian orang, justru di situlah pikiran bekerja paling aktif. Mereka mengulang percakapan, mengevaluasi keputusan, membayangkan masa depan, bahkan menganalisis makna hidup.

Dilansir dari Silicon Canals, orang-orang seperti ini sering menunjukkan kualitas langka di siang hari. Berikut delapan di antaranya.

1. Kesadaran Diri yang Tinggi (High Self-Awareness)

Orang yang banyak berpikir di malam hari biasanya memiliki kemampuan refleksi diri yang kuat. Mereka terbiasa mengevaluasi perilaku, pilihan, dan emosi mereka sendiri.

Di siang hari, ini terlihat dalam bentuk:

Lebih sadar terhadap kekuatan dan kelemahan diri

Cepat menyadari kesalahan tanpa harus diingatkan

Mampu mengontrol respons emosional

Kesadaran diri adalah fondasi kecerdasan emosional. Orang seperti ini jarang bereaksi impulsif karena mereka sudah “memproses” banyak hal sebelumnya.

2. Empati yang Mendalam

Sering kali overthinking bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain:
“Apakah tadi aku menyakiti perasaannya?”
“Kenapa dia terlihat sedih?”

Orang yang banyak berpikir cenderung:

Membaca bahasa tubuh dengan baik

Memikirkan dampak kata-kata mereka

Sensitif terhadap perubahan suasana hati orang lain

Di siang hari, mereka terlihat sebagai pendengar yang baik dan teman yang penuh perhatian.

3. Imajinasi dan Kreativitas Tinggi

Editor: Hanny Suwindari
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