Jangan Langsung Tidur! 7 Kebiasaan Malam Ini Bisa Bantu Rawat Kulit

JawaPos.com – Perawatan kulit tidak hanya penting dilakukan pada pagi hari. Rutinitas sebelum tidur juga memiliki peran penting dalam membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat dan terawat.

Sepanjang hari, kulit berhadapan dengan berbagai faktor dari lingkungan, mulai dari debu, polusi, paparan sinar matahari hingga perubahan suhu. Jika tidak dibersihkan dan dirawat dengan baik, berbagai faktor tersebut dapat membuat kulit terasa kering, kusam, atau lebih mudah mengalami masalah.

Malam hari menjadi waktu yang tepat untuk memberikan perhatian tambahan pada kulit. Setelah beraktivitas seharian, Anda dapat membersihkan wajah dan menggunakan produk perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulit sebelum beristirahat.

Tak perlu melakukan perawatan yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana justru dapat membantu menjaga kelembapan dan kebersihan kulit.

Dilansir English Jagran, berikut tujuh hal yang dapat dilakukan sebelum tidur untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan tampak lebih segar.

1. Bersihkan Wajah Sebelum Berbaring Langkah pertama yang sebaiknya tidak dilewatkan adalah membersihkan wajah.

Debu, minyak, keringat, sisa produk perawatan, serta riasan dapat menempel pada kulit setelah beraktivitas sepanjang hari. Jika dibiarkan semalaman, kotoran tersebut dapat membuat kulit terasa tidak nyaman dan berpotensi menyumbat pori-pori.

Gunakan pembersih wajah yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit. Bersihkan wajah secara menyeluruh, tetapi hindari menggosok kulit terlalu keras agar tidak menyebabkan iritasi.

2. Gunakan Pelembap Setelah wajah dibersihkan, lanjutkan dengan pelembap.