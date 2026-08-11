7 Rutinitas Malam untuk Kulit Lebih Sehat, Lembap, dan Bercahaya

Ilustrasi orang yang memakai skincare sebelum tidur (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Mendapatkan kulit sehat dan tampak bercahaya tidak hanya bergantung pada produk skincare yang digunakan. Kebiasaan sederhana sebelum tidur juga bisa menjadi bagian penting dari rutinitas perawatan kulit sehari-hari.
Sepanjang hari, kulit berhadapan dengan berbagai faktor dari lingkungan, mulai dari debu, polusi, paparan sinar matahari hingga perubahan cuaca. Karena itu, malam hari dapat dimanfaatkan sebagai waktu untuk membersihkan sekaligus memberikan perawatan tambahan pada kulit.
Rutinitas yang dilakukan sebelum tidur pun tidak harus rumit. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan membuat wajah terlihat lebih segar ketika bangun keesokan harinya.
Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh kebiasaan malam yang bisa dilakukan sebelum tidur untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya.
1. Bersihkan wajah sebelum tidur
Jangan membiasakan diri tidur dengan wajah yang masih kotor. Bersihkan wajah menggunakan produk pembersih yang lembut untuk mengangkat sisa makeup, minyak, debu, dan kotoran yang menempel setelah beraktivitas seharian.
Wajah yang bersih juga membantu mengurangi kemungkinan pori-pori tersumbat yang dapat memicu munculnya masalah kulit.
2. Gunakan pelembap
Setelah membersihkan wajah, jangan lupa menggunakan pelembap. Produk ini membantu menjaga kadar air pada kulit sekaligus memberikan kelembapan selama Anda beristirahat.
Bagi pemilik kulit kering atau sensitif, penggunaan pelembap pada malam hari menjadi salah satu langkah yang cukup penting untuk membantu menjaga lapisan pelindung kulit.
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