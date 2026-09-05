Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 6 September 2026 | 04.50 WIB

Bukan Sekadar Lapar, Melewatkan Sarapan Disebut Bisa Memengaruhi 4 Hal Ini

ilustrasi orang yang melewatkan sarapan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang melewatkan sarapan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sarapan sering disebut sebagai salah satu waktu makan penting karena menjadi kesempatan bagi tubuh untuk mendapatkan asupan setelah berjam-jam tidak makan selama tidur.

Meski begitu, tidak semua orang terbiasa makan pada pagi hari. Sebagian memilih melewatkannya karena ingin tidur lebih lama, terburu-buru menjalani aktivitas, atau memang tidak memiliki selera makan di pagi hari.

Kebiasaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan kondisi psikologis tertentu. Namun, sejumlah penelitian mengamati adanya hubungan antara pola sarapan dengan suasana hati, kemampuan berkonsentrasi, dan kondisi psikologis seseorang.

Rasa lapar juga dapat memengaruhi energi serta kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas. Karena itu, kebiasaan tidak makan pada pagi hari berpotensi memberikan dampak berbeda pada setiap individu.

Dilansir dari YourTango, berikut empat hal yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan melewatkan sarapan dari sudut pandang psikologi.

1. Pengendalian Impuls Bisa Terganggu

Ketika tubuh membutuhkan makanan, rasa lapar dapat menjadi hal yang cukup mengganggu. Kondisi tersebut berpotensi membuat seseorang lebih sulit mengatur emosi maupun mengendalikan respons terhadap situasi tertentu.

Tubuh memproduksi hormon ghrelin yang berperan dalam memunculkan rasa lapar. Ketika rasa lapar tidak segera teratasi, seseorang bisa menjadi lebih mudah terganggu atau kurang sabar.

Dalam kondisi tertentu, rasa lapar yang kuat juga dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Hal-hal kecil yang biasanya dapat dihadapi dengan tenang mungkin terasa lebih mengganggu ketika tubuh sedang kekurangan asupan energi.

2. Suasana Hati Bisa Lebih Mudah Terganggu

Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara kebiasaan melewatkan sarapan dengan gejala depresi dan kecemasan.

Salah satu kemungkinan yang dibahas adalah perubahan pada kemampuan mengendalikan perhatian dan kondisi emosional. Ketika tubuh tidak mendapatkan asupan pada pagi hari, rasa lapar dan perubahan energi dapat turut memengaruhi kondisi psikologis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Langsung Khawatir, Ini 5 Minuman yang Bantu Atasi Efek Makanan Berminyak - Image
Lifestyle

Jangan Langsung Khawatir, Ini 5 Minuman yang Bantu Atasi Efek Makanan Berminyak

Senin, 27 Juli 2026 | 22.37 WIB

Sering Lewatkan Sarapan? Kenali 5 Efeknya bagi Kesehatan dan Aktivitas Sehari-hari - Image
Lifestyle

Sering Lewatkan Sarapan? Kenali 5 Efeknya bagi Kesehatan dan Aktivitas Sehari-hari

Kamis, 9 Juli 2026 | 20.49 WIB

Efek Hari Penghancuran, 3 Shio Ini Justru Banjir Rezeki Sepanjang Juli 2026 - Image
Zodiak

Efek Hari Penghancuran, 3 Shio Ini Justru Banjir Rezeki Sepanjang Juli 2026

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore