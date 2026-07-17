Bukan Sekadar Liburan, Traveling Ternyata Baik untuk Kesehatan Otak dan Kreativitas  

Traveling (pinterest @saya)

JawaPos.com - Menurut banyak orang liburan hanyalah cara untuk melepas penat. Namun, berbagai temuan di bidang neurosains menunjukkan bahwa bepergian ke tempat baru ternyata memberikan manfaat yang jauh lebih besar.

Pengalaman baru dapat "membangunkan" otak dari rutinitas, merangsang rasa ingin tahu, hingga membantu seseorang melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda.

Dikutip dari Psychology today, saat menjalani rutinitas yang sama setiap hari, otak cenderung bekerja dalam mode otomatis atau autopilot.

Jalur saraf yang sudah terbentuk membuat aktivitas harian terasa lebih efisien, tetapi di sisi lain mengurangi stimulasi untuk berpikir kreatif dan melakukan refleksi diri.

Akibatnya, seseorang lebih jarang mempertanyakan kebiasaan, tujuan hidup, maupun cara pandangnya terhadap dunia.

Ketika berada di lingkungan yang benar-benar baru, otak dipaksa beradaptasi. Mendengar bahasa asing, mencoba makanan baru, hingga mencari jalan di tempat yang belum pernah dikunjungi memicu pelepasan dopamin yang berkaitan dengan rasa ingin tahu dan eksplorasi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman baru dapat memperkuat pembentukan memori dan merangsang plastisitas otak, sehingga satu perjalanan saja bisa meninggalkan kesan yang bertahan lama.

Traveling juga memberi kesempatan untuk keluar dari identitas sehari-hari. Jauh dari rutinitas sebagai pekerja, orang tua, atau mahasiswa, seseorang memiliki ruang untuk mengenal dirinya kembali.

Proses ini sering kali memunculkan refleksi mendalam yang membantu menemukan perspektif baru tentang kehidupan, tujuan, maupun hubungan dengan orang lain.

Manfaat lain adalah meningkatnya kreativitas. Berinteraksi dengan budaya, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda membuat otak membangun koneksi baru dalam berpikir.

Karena itulah banyak penulis, seniman, hingga pengusaha mengaku mendapatkan inspirasi terbaik saat bepergian, bukan semata karena berpindah tempat, tetapi karena cara berpikir mereka menjadi lebih fleksibel.

Manfaat tersebut tidak selalu mengharuskan seseorang bepergian ke luar negeri. Mengunjungi kota baru, menjelajahi sudut daerah yang belum pernah didatangi, atau mencoba aktivitas yang benar-benar berbeda dari rutinitas sehari-hari juga mampu memberikan stimulasi serupa bagi otak.

Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan bukanlah jarak perjalanan, melainkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan membuka diri terhadap pengalaman baru.