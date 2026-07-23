Jangan Tunggu Tua, Ini 5 Aktivitas yang Baik untuk Kesehatan Otak

ilustrasi orang yang bermain catur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjaga kesehatan otak menjadi hal yang semakin penting di tengah ritme kehidupan yang serba cepat. Kemampuan untuk tetap fokus, berpikir jernih, dan memiliki daya ingat yang baik dibutuhkan oleh setiap orang, terlepas dari usia maupun profesi.
Kondisi otak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi juga dibentuk melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif, memperkuat daya ingat, sekaligus mengurangi risiko penurunan kemampuan berpikir akibat proses penuaan.
Selain itu, gaya hidup sehat juga berperan dalam melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan, dua faktor yang kerap dikaitkan dengan menurunnya fungsi mental. Karena itu, tidak ada kata terlambat untuk mulai menerapkan kebiasaan yang mendukung kesehatan otak.
Mengutip English Jagran, berikut lima aktivitas yang dapat membantu menjaga kesehatan otak agar pikiran tetap tajam dan optimal.
1. Pelajari hal baru setiap hari
Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan otak adalah melatihnya dengan keterampilan baru, seperti mempelajari bahasa atau hobi.
Hal ini meningkatkan daya ingat, mempertajam kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan multitasking.
2. Mulailah meditasi
Meditasi membantu mengurangi stres dan meningkatkan daya otak.
Teknik kesadaran ini meningkatkan fleksibilitas otak, membalikkan penuaan otak, dan meningkatkan fungsi otak, menjadikannya aktivitas latihan otak yang ideal.
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