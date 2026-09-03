Dari Konsentrasi hingga Memori, Ini 8 Manfaat Membaca Buku Fisik

manfaat membaca buku fisik bagi otak yang tak didapatkan dari gadget. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Di tengah kebiasaan membaca melalui ponsel, tablet, dan komputer, buku fisik masih memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang.
Membaca melalui kertas menawarkan pengalaman yang berbeda. Tidak ada notifikasi yang tiba-tiba muncul, tidak ada pesan masuk yang mengalihkan perhatian, dan pembaca dapat menikmati halaman demi halaman tanpa gangguan digital.
Sejumlah kajian mengenai membaca menunjukkan bahwa format bacaan dapat memengaruhi pengalaman seseorang dalam berkonsentrasi dan memahami informasi. Buku cetak juga memberikan pengalaman fisik yang tidak sepenuhnya sama dengan membaca melalui layar.
Namun, bukan berarti membaca melalui gadget tidak bermanfaat. Keduanya tetap dapat menjadi sarana belajar yang baik, tergantung kebutuhan dan kebiasaan masing-masing.
Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan manfaat yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan membaca buku fisik.
Salah satu keunggulan membaca buku fisik adalah minimnya gangguan dari perangkat digital.
Ketika membaca melalui ponsel, perhatian dapat dengan mudah terpecah oleh notifikasi, pesan, media sosial, atau keinginan membuka aplikasi lain. Buku cetak tidak menawarkan gangguan serupa.
Tampilan halaman yang tetap juga memberikan pengalaman visual yang stabil. Kondisi ini dapat membantu pembaca mempertahankan perhatian lebih lama dan menikmati proses membaca secara mendalam.
Membaca buku fisik sebelum tidur bisa menjadi alternatif bagi orang yang ingin mengurangi penggunaan perangkat elektronik pada malam hari.
Berbeda dengan ponsel atau tablet yang memiliki layar bercahaya, buku cetak tidak menghasilkan cahaya dari layarnya sendiri. Karena itu, membaca buku dengan pencahayaan ruangan yang nyaman dapat menjadi bagian dari rutinitas relaksasi sebelum tidur.
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Jawa Pos
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