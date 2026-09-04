Punya Banyak Kandungan Antioksidan, Ini 6 Manfaat Matcha untuk Tubuh

JawaPos.com - Matcha belakangan semakin mudah ditemukan dalam berbagai menu makanan dan minuman. Bubuk teh hijau khas Jepang ini tidak hanya disajikan sebagai minuman hangat, tetapi juga sering diolah menjadi latte, smoothie, es krim, kue, hingga berbagai jenis dessert.

Popularitasnya memang tidak lepas dari rasa dan warna hijaunya yang khas. Namun, matcha sebenarnya juga mengandung sejumlah senyawa yang menarik perhatian karena potensinya bagi kesehatan.

Di dalam matcha terdapat berbagai komponen, seperti katekin, kafein, L-theanine, asam fenolik, vitamin C, klorofil, serta tanin. Kandungan tersebut membuat matcha tidak hanya menarik sebagai minuman kekinian.

Dilansir dari Hello Sehat dan Alodokter, berikut sejumlah manfaat matcha yang dikaitkan dengan kesehatan tubuh.

1. Membantu Menunjang Fungsi Otak Matcha mengandung kombinasi kafein dan L-theanine yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan serta konsentrasi.

Kandungan katekin sebagai senyawa antioksidan juga menjadi salah satu komponen yang banyak diteliti terkait fungsi otak. Konsumsi matcha dalam jumlah wajar berpotensi membantu seseorang tetap lebih waspada dan fokus dalam menjalankan aktivitas.

Meski demikian, efeknya dapat berbeda pada setiap orang, terutama karena kandungan kafein di dalamnya.

2. Berpotensi Mendukung Perlindungan terhadap Kanker Salah satu senyawa yang banyak mendapat perhatian dalam teh hijau adalah epigallocatechin gallate atau EGCG. Senyawa ini termasuk kelompok katekin dan memiliki aktivitas antioksidan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa katekin memiliki potensi dalam menghambat proses tertentu yang berkaitan dengan perkembangan sel kanker. Namun, temuan tersebut tidak berarti matcha dapat digunakan sebagai obat atau pencegah kanker secara pasti.