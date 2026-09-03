Dari Sirkulasi hingga Mood, Ini 5 Manfaat Mandi Air Dingin

JawaPos.com – Mandi menggunakan air dingin bagi sebagian orang mungkin terasa kurang nyaman, terutama ketika air pertama kali menyentuh tubuh. Sensasi dinginnya bahkan kerap membuat seseorang memilih air hangat sebagai pilihan utama saat mandi.

Meski demikian, paparan air dingin telah lama dimanfaatkan dalam berbagai praktik kebugaran. Selain memberikan sensasi segar, mandi air dingin diyakini dapat memberikan sejumlah efek bagi tubuh, mulai dari membantu meningkatkan kewaspadaan hingga menunjang proses pemulihan setelah aktivitas fisik.

Ketika tubuh terkena air dingin, terjadi respons alami terhadap perubahan suhu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi aliran darah dan membuat tubuh menjadi lebih waspada.

Dilansir English Jagran, terdapat sejumlah manfaat yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan mandi air dingin. Berikut lima di antaranya.

1. Membantu melancarkan sirkulasi darah Paparan suhu dingin membuat pembuluh darah di permukaan tubuh mengalami penyempitan. Setelah tubuh kembali menghangat, pembuluh darah kemudian melebar.

Perubahan tersebut membuat sistem peredaran darah bekerja lebih aktif. Sirkulasi yang baik membantu mengantarkan oksigen dan nutrisi ke berbagai jaringan tubuh, termasuk otot dan organ penting.

Meski demikian, mandi air dingin sebaiknya tidak dianggap sebagai pengganti pola hidup sehat maupun pengobatan untuk tekanan darah tinggi.

2. Berpotensi mendukung sistem kekebalan tubuh Paparan dingin memberikan rangsangan yang membuat tubuh harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Respons tersebut dapat memengaruhi sejumlah proses fisiologis yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh.

Kebiasaan mandi air dingin juga sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas sel-sel tertentu yang berperan dalam sistem imun. Namun, manfaat ini bukan berarti mandi air dingin dapat mencegah atau mengobati semua jenis infeksi.