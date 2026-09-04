Jangan Panik, Ini 5 Cara Meredakan Leher Kaku Akibat Salah Posisi Tidur

JawaPos.com - Bangun tidur dengan leher terasa kaku dan sulit digerakkan tentu bisa mengganggu aktivitas. Kondisi tersebut cukup sering terjadi ketika posisi tidur membuat otot leher berada dalam posisi yang tidak nyaman selama berjam-jam.

Ketegangan pada otot dapat menimbulkan rasa nyeri, pegal, atau kesulitan saat menoleh. Pada sebagian orang, keluhan juga bisa disertai sakit kepala atau rasa tidak nyaman yang menjalar ke area bahu.

Jika keluhannya ringan dan kemungkinan berkaitan dengan salah posisi tidur, beberapa langkah sederhana dapat dicoba untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan leher kaku dan nyeri.

1. Lakukan Peregangan Ringan Jangan langsung melakukan gerakan leher secara tiba-tiba ketika baru bangun tidur. Cobalah melakukan peregangan secara perlahan untuk membantu mengurangi ketegangan otot.

Gerakkan kepala dengan lembut ke kanan dan kiri atau lakukan gerakan menunduk dan kembali ke posisi semula. Hentikan apabila gerakan justru menimbulkan nyeri yang semakin berat.

Peregangan ringan dapat membantu menjaga kelenturan leher dan membuat otot yang tegang terasa lebih nyaman.

2. Gunakan Kompres Hangat atau Dingin Kompres dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Kompres hangat dapat memberikan rasa rileks pada otot yang tegang, sedangkan kompres dingin dapat membantu mengurangi rasa sakit pada kondisi tertentu.

Gunakan kompres selama sekitar 10–15 menit dan jangan menempelkan sumber panas atau dingin secara langsung ke kulit. Lapisi dengan kain agar kulit tetap terlindungi.