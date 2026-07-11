5 Cara Efektif Meredakan Leher Kaku dan Nyeri karena Salah Posisi Tidur

ilustrasi leher kaku. (Freepik)
JawaPos.com - Tidur dengan posisi yang kurang tepat dapat menyebabkan otot dan sendi di area leher mengalami ketegangan. Akibatnya, leher terasa kaku, nyeri, dan tidak nyaman saat digerakkan setelah bangun tidur.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat disertai keluhan lain, seperti sakit kepala, kesemutan, hingga rasa tidak nyaman saat mengunyah atau menelan makanan. Meski umumnya akan membaik dengan sendirinya, ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu mempercepat pemulihan.
Mengutip English Jagran, berikut lima cara mudah dan efektif yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan leher kaku serta nyeri akibat salah posisi tidur.
1. Peregangan
Jika Anda terbangun dengan nyeri leher yang parah, mulailah dengan melakukan peregangan ringan untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi peradangan.
Gerakkan kepala Anda perlahan dari satu sisi ke sisi lain atau anggukkan kepala dengan lembut.
Latihan sederhana ini dapat meredakan ketegangan dan meredakan nyeri leher.
2. Kompres panas atau dingin
Kompres panas atau dingin dapat meredakan leher kaku dengan merelaksasikan otot dan meningkatkan aliran darah.
Kompres selama sekitar 10 menit, 3 kali sehari. Pengobatan sederhana ini dapat menghilangkan rasa sakit dan meredakannya dengan cepat.
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