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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 00.02 WIB

Leher Kaku karena Salah Posisi Tidur? Coba 5 Cara Efektif Ini untuk Meredakannya

ilustrasi leher kaku. (Freepik) - Image

ilustrasi leher kaku. (Freepik)

JawaPos.com - Salah posisi saat tidur dapat membuat otot dan sendi di area leher mengalami ketegangan sehingga memicu rasa nyeri dan kaku ketika bangun tidur.

Kondisi ini memang umum terjadi dan sering kali mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak segera ditangani.

Kabar baiknya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi rasa sakit sekaligus mempercepat pemulihan.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara efektif yang dapat dicoba untuk meredakan sakit leher akibat posisi tidur yang kurang tepat.

1. Peregangan lembut

Jika Anda terbangun dengan nyeri leher yang parah, mulailah dengan melakukan peregangan ringan untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi peradangan.

Gerakkan kepala Anda perlahan dari satu sisi ke sisi lain atau anggukkan kepala dengan lembut.

Latihan sederhana ini dapat bantu meredakan ketegangan dan meredakan nyeri leher.

2. Kompres panas atau dingin

Kompres panas atau dingin dapat meredakan leher kaku dengan merelaksasikan otot dan meningkatkan aliran darah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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