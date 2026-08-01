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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.20 WIB

Cara Menghilangkan Leher Kaku dengan Cepat, Mulai dari Kompres hingga Peregangan

6 Cara yang Ampuh Atasi Leher Kaku - Image

6 Cara yang Ampuh Atasi Leher Kaku

JawaPos.com – Leher kaku merupakan keluhan yang cukup sering dialami dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa nyeri, otot yang terasa tegang, hingga kesulitan menggerakkan kepala ke arah tertentu.

Pada sebagian besar kasus, leher kaku disebabkan oleh ketegangan otot akibat posisi tidur yang kurang tepat, terlalu lama menunduk, stres, atau aktivitas fisik tertentu.

Meski umumnya membaik dalam beberapa hari, keluhan ini juga dapat berkaitan dengan cedera atau kondisi medis tertentu sehingga perlu mendapat perhatian apabila disertai gejala lain.

Dilansir dari laman halodoc dan alodokter, berikut beberapa cara yang dapat membantu meredakan leher kaku di rumah.

1. Tetap Aktif dengan Olahraga Ringan

Melakukan aktivitas fisik ringan atau peregangan secara rutin dapat membantu mengurangi kekakuan pada otot leher. Pilih gerakan yang tidak memicu rasa nyeri dan lakukan secara perlahan.

Jika keluhan cukup berat atau terjadi setelah cedera, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum berolahraga.

2. Berendam Air Hangat dengan Garam Mandi

Berendam menggunakan air hangat yang dicampur garam mandi dapat membantu merilekskan otot yang tegang sekaligus memberikan efek menenangkan.

Selain membantu mengurangi ketegangan otot, cara ini juga dapat membantu meredakan stres yang sering menjadi salah satu pemicu leher kaku.

3. Kompres Dingin pada Area yang Nyeri

Kompres dingin dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan peradangan, terutama jika leher kaku baru saja muncul akibat aktivitas atau cedera ringan.

Gunakan kantong es yang dibungkus kain bersih, lalu tempelkan pada area leher selama sekitar 15–20 menit. Hindari menempelkan es langsung ke kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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