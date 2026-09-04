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Rabbany Wanadriani
Jumat, 4 September 2026 | 22.19 WIB

Tak Perlu Perawatan Mahal, 5 Cara Ini Bisa Bantu Atasi Mata Panda

ilustrasi mata panda. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi mata panda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Lingkaran hitam di bawah mata atau yang sering disebut mata panda merupakan salah satu masalah penampilan yang cukup umum. Kondisi ini bisa membuat wajah terlihat lebih lelah, bahkan ketika tubuh sebenarnya sudah mendapatkan cukup istirahat.

Mata panda dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, faktor genetik, penuaan, alergi, dehidrasi, hingga hiperpigmentasi. Karena penyebabnya beragam, hasil perawatan pada setiap orang juga bisa berbeda.

Meski begitu, sejumlah perawatan sederhana dapat membantu membuat area bawah mata tampak lebih segar sekaligus mengurangi tampilan lingkaran hitam.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara yang bisa dicoba:

1. Manfaatkan kopi

Kopi tidak hanya populer sebagai minuman untuk mengusir kantuk. Kandungan kafein juga banyak digunakan dalam produk perawatan kulit karena dapat membantu membuat kulit tampak lebih segar.

Namun, penggunaan kopi bubuk secara langsung di area bawah mata perlu dilakukan dengan hati-hati. Butiran yang kasar berisiko mengiritasi kulit tipis di sekitar mata.

Jika ingin menggunakan produk berbahan kafein, pilih produk yang memang diformulasikan khusus untuk area mata. Hindari menggosok kulit terlalu keras dan pastikan bahan tidak masuk ke mata.

2. Gunakan minyak almond dengan hati-hati

Minyak almond mengandung vitamin E dan dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Penggunaan pelembap yang sesuai dapat membuat area bawah mata terlihat lebih halus dan tidak terlalu kusam.

Jika ingin mencobanya, gunakan sedikit produk dan jangan terlalu dekat dengan garis mata. Pastikan pula tidak memiliki alergi terhadap kacang almond.

Untuk kulit sensitif, sebaiknya lakukan uji tempel terlebih dahulu sebelum menggunakannya pada area wajah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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