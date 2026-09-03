Tak Harus ke Klinik, 5 Cara Rumahan Ini Bisa Bantu Atasi Bibir Pecah-Pecah

JawaPos.com – Bibir kering hingga pecah-pecah merupakan kondisi yang cukup umum. Meski biasanya bukan masalah serius, keadaan tersebut bisa menimbulkan rasa perih, tidak nyaman, bahkan membuat aktivitas sehari-hari terganggu.

Kondisi bibir yang kehilangan kelembapan dapat dipicu oleh berbagai hal. Paparan sinar matahari, udara kering, kebiasaan menjilat bibir, hingga kurangnya asupan cairan dapat membuat bibir lebih mudah kering dan mengelupas.

Perawatannya pun tidak selalu membutuhkan produk mahal. Beberapa langkah sederhana dapat dilakukan di rumah untuk membantu menjaga kelembapan dan melindungi bibir.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah.

1. Pilih Pelembap Bibir dengan Tabir Surya Bibir juga membutuhkan perlindungan ketika beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, gunakan lip balm atau pelembap bibir yang memiliki perlindungan terhadap sinar ultraviolet.

Paparan sinar matahari secara berlebihan dapat membuat permukaan bibir menjadi kering dan mengalami iritasi. Menggunakan produk dengan SPF dapat membantu melindungi bibir dari paparan tersebut.

Aplikasikan kembali sesuai kebutuhan, terutama ketika berada di luar ruangan dalam waktu cukup lama.

2. Jangan Mengelupas Kulit Bibir dengan Paksa Ketika bibir mulai mengelupas, hindari kebiasaan menarik atau mencabut kulit yang terangkat. Tindakan tersebut justru dapat menyebabkan luka dan membuat bibir berdarah.

Daripada mengelupaskannya secara paksa, jaga bibir tetap lembap agar lapisan kulit yang kering dapat terlepas secara alami.