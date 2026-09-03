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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 4 September 2026 | 04.10 WIB

Perut Buncit Bikin Tak Nyaman? Coba 5 Cara Efektif Ini

5 Cara Ampuh Mengurangi Lemak Perut dengan Cepat - Image

5 Cara Ampuh Mengurangi Lemak Perut dengan Cepat

JawaPos.com – Perut yang terlihat membuncit tidak hanya berkaitan dengan persoalan penampilan. Penumpukan lemak, terutama lemak yang berada di sekitar organ dalam, juga dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko sejumlah masalah kesehatan.

Karena itu, menjaga berat badan dan mengurangi lemak tubuh menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Tidak harus dilakukan melalui cara ekstrem, perubahan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten juga dapat membantu.

Pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan pengaturan porsi makanan merupakan beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk mendukung kesehatan tubuh.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima kebiasaan yang dapat membantu mengurangi lemak di area perut secara bertahap.

1. Perbanyak Makanan Berserat

Mengatur pilihan makanan menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk membantu mengendalikan berat badan. Makanan tinggi serat, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama.

Lengkapi pola makan dengan sumber protein yang sehat agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi. Pilihan makanan yang beragam juga membantu tubuh memperoleh vitamin dan mineral yang dibutuhkan.

Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi kalori, gula tambahan, dan makanan ultra-proses sebaiknya tidak berlebihan. Mengganti sebagian makanan tersebut dengan bahan makanan yang lebih bernutrisi dapat menjadi langkah sederhana untuk memperbaiki pola makan.

2. Pastikan Tubuh Terhidrasi

Kecukupan cairan juga tidak boleh diabaikan ketika sedang berusaha menjaga berat badan. Air putih dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari.

Kebutuhan setiap orang dapat berbeda, bergantung pada aktivitas, kondisi lingkungan, usia, serta faktor lainnya. Saat berolahraga atau banyak berkeringat, kebutuhan cairan juga dapat meningkat.

Sebaliknya, minuman manis seperti soda dan minuman kemasan sebaiknya dibatasi karena dapat menyumbang asupan gula dan kalori yang cukup besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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