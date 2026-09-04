Ternyata 8 Hobi Ini Membuat Orang dengan Sedikit Teman Benar-benar Bahagia

JawaPos.com - Memiliki sedikit teman sering kali dianggap sebagai tanda seseorang kesepian atau tidak memiliki kehidupan sosial yang menyenangkan.

Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang memang merasa lebih nyaman dengan lingkaran sosial kecil karena mereka lebih menyukai hubungan yang dekat, aktivitas yang tenang, serta waktu berkualitas bersama diri sendiri.

Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu di rumah bukanlah sesuatu yang membosankan.

Justru, rumah menjadi tempat untuk memulihkan energi, mengembangkan kreativitas, menikmati hobi, dan melakukan berbagai kegiatan yang membuat hidup terasa lebih bermakna.

Menariknya, sejumlah hobi sederhana dapat memberikan rasa puas yang besar bagi orang yang tidak memiliki banyak teman.

Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia karena dapat memperoleh kesenangan dari aktivitas yang dilakukan secara mandiri.

Dirangkum dari laman YourTango, disebutkan sejumlah cozy hobbies yang kerap memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak memiliki banyak teman, mulai dari memasak, bermain alat musik, membaca, berkebun, hingga menikmati film favorit.

Ya, ternyata memiliki sedikit teman bukan berarti tidak bahagia.

Delapan hobi ini justru dapat membuat seseorang menikmati waktu sendiri dan menemukan kebahagiaan.

Berikut delapan hobi yang dapat membuat seseorang dengan sedikit teman tetap merasa bahagia dan menikmati kehidupannya.

1. Memasak untuk Diri Sendiri Memasak untuk diri sendiri mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi sebagian orang aktivitas ini justru menjadi bentuk perhatian terhadap diri sendiri.

Ketika tidak memiliki banyak teman untuk diajak makan bersama, seseorang tetap dapat menjadikan waktu makan sebagai pengalaman yang menyenangkan.

Mereka bisa memilih menu yang disukai, mencoba resep baru, menata makanan dengan menarik, hingga menikmati hasil masakan tanpa harus menunggu orang lain.

YourTango menyebut memasak sebagai salah satu hobi yang dapat menjadi bentuk self-care.