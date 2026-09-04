Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 4 September 2026 | 21.46 WIB

8 Sifat Tersembunyi Pria Berkualitas Tinggi yang Sering Terlewatkan Menurut Psikologi

Sifat tersembunyi pria berkualitas tinggi yang sering terlewatkan menurut psikologi (Magnific/ wayhomestudio) - Image

Sifat tersembunyi pria berkualitas tinggi yang sering terlewatkan menurut psikologi (Magnific/ wayhomestudio)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kecocokan nilai menjadi faktor utama yang membuat sebuah hubungan mampu bertahan lama.

Tidak semua kualitas baik dari seorang pasangan terlihat jelas atau menonjol di permukaan hubungan.

Sejumlah sifat pria berkualitas tinggi sering terlewatkan justru karena tidak tampak mencolok bagi orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (4/9), berikut delapan sifat tersembunyi yang biasa dimiliki pria berkualitas tinggi namun sering luput dari perhatian.

1. Nyaman meminta maaf secara tulus

Hubungan akan berkembang baik ketika seseorang bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Kemampuan memberi ruang untuk memaafkan berkaitan erat dengan kesejahteraan pribadi dan kesehatan mental seseorang.

Pria berkualitas tinggi tidak menutup diri ketika perilakunya ditegur oleh orang yang mereka sayangi.

Mereka tetap hadir dan peka terhadap emosinya sendiri sehingga mampu berbagi perasaan dengan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Orang Suka Begadang Meski Menyesal Keesokan Harinya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Orang Suka Begadang Meski Menyesal Keesokan Harinya Menurut Psikologi

Jumat, 4 September 2026 | 21.43 WIB

7 Tanda Halus Bahwa Seseorang Mungkin Diam-Diam Tidak Suka dengan Kesuksesanmu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Tanda Halus Bahwa Seseorang Mungkin Diam-Diam Tidak Suka dengan Kesuksesanmu Menurut Psikologi

Jumat, 4 September 2026 | 06.53 WIB

9 Tanda Kamu Dibesarkan oleh Orang Tua yang Benar-Benar Mendengarkan Menurut Psikologi - Image
Parenting

9 Tanda Kamu Dibesarkan oleh Orang Tua yang Benar-Benar Mendengarkan Menurut Psikologi

Jumat, 4 September 2026 | 06.49 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore