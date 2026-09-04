8 Sifat Tersembunyi Pria Berkualitas Tinggi yang Sering Terlewatkan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kecocokan nilai menjadi faktor utama yang membuat sebuah hubungan mampu bertahan lama.

Tidak semua kualitas baik dari seorang pasangan terlihat jelas atau menonjol di permukaan hubungan.

Sejumlah sifat pria berkualitas tinggi sering terlewatkan justru karena tidak tampak mencolok bagi orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (4/9), berikut delapan sifat tersembunyi yang biasa dimiliki pria berkualitas tinggi namun sering luput dari perhatian.

1. Nyaman meminta maaf secara tulus

Hubungan akan berkembang baik ketika seseorang bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Kemampuan memberi ruang untuk memaafkan berkaitan erat dengan kesejahteraan pribadi dan kesehatan mental seseorang.

Pria berkualitas tinggi tidak menutup diri ketika perilakunya ditegur oleh orang yang mereka sayangi.