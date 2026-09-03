9 Tanda Kamu Dibesarkan oleh Orang Tua yang Benar-Benar Mendengarkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada perbedaan besar antara orang tua yang mendengar dan orang tua yang benar-benar mendengarkan.

Mendengar berarti telinga menangkap kata-kata yang kita ucapkan. Namun, mendengarkan berarti berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang kita rasakan, pikirkan, dan butuhkan.

Seorang anak mungkin tidak membutuhkan orang tua yang selalu punya jawaban. Mereka juga tidak selalu membutuhkan nasihat, solusi, atau ceramah panjang. Sering kali, yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang bersedia berhenti sejenak, menatap mereka, dan mengatakan, “Aku ingin tahu apa yang terjadi padamu.”

Dalam psikologi perkembangan, pengalaman seperti ini dapat berkontribusi pada terbentuknya rasa aman secara emosional. Ketika seorang anak merasa didengar secara konsisten, mereka belajar bahwa perasaan mereka memiliki tempat, suara mereka memiliki nilai, dan hubungan dapat menjadi ruang yang aman untuk menjadi diri sendiri.

Menariknya, pengaruhnya tidak selalu terlihat ketika kita masih kecil.

Kadang-kadang, baru ketika dewasa kita menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Kita lebih mudah berbicara tentang perasaan. Kita tidak terlalu takut meminta bantuan. Kita bisa mengatakan tidak tanpa merasa harus menjelaskan diri berulang-ulang. Kita mampu mendengarkan orang lain tanpa buru-buru menghakimi.

Dan mungkin, semua itu bermula dari satu pengalaman sederhana:

Dulu, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan kita.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat sembilan tanda yang mungkin menunjukkan bahwa kamu dibesarkan oleh orang tua yang benar-benar mendengarkan.