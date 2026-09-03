Anti Insomnia: 6 Makanan Ini Bisa Dikonsumsi Sebelum Tidur untuk Istirahat yang Lebih Sehat

ilustrasi orang yang insomnia. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Susah tidur atau insomnia bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Salah satu cara alami untuk mengatasinya adalah dengan mengonsumsi makanan tertentu sebelum tidur.
Makanan yang kaya triptofan, magnesium, dan lemak sehat dapat membantu tubuh memproduksi hormon relaksasi seperti serotonin dan melatonin.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam makanan yang sebaiknya dikonsumsi sebelum tidur agar tidur lebih nyenyak.
Buah kiwi kaya antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif. Kandungan serotoninnya juga menenangkan pikiran sehingga cocok dikonsumsi malam hari.
Pisang mengandung kalium, vitamin, mineral, serta triptofan yang mendukung produksi hormon tidur. Kombinasi ini membuat tubuh lebih rileks dan siap beristirahat.
Selain dikenal sebagai antibakteri alami, bawang putih juga mendukung fungsi organ dan siklus tidur berkat kandungan antioksidannya.
Herbal seperti basil dan sage dapat membantu meredakan stres. Diseduh dengan air hangat atau teh, tanaman ini efektif meningkatkan kualitas tidur.
Bayam, almond, alpukat, dan sayuran hijau adalah sumber magnesium yang baik. Mineral ini berperan penting dalam relaksasi otot dan peningkatan kualitas tidur.
Kacang-kacangan dan selai kacang mengandung lemak tak jenuh yang mendukung produksi serotonin. Selain membantu tidur, makanan ini juga baik untuk kesehatan jantung.
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Jawa Pos
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