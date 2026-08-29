Ingin Terlihat Awet Muda? 8 Kebiasaan Sebelum Tidur Ini Patut Dicoba

Ilustrasi kebiasaan wanita yang terlihat sangat awet muda (freepik)
JawaPos.com - Penuaan merupakan bagian alami dari kehidupan yang tidak mungkin dihentikan sepenuhnya. Meski begitu, cara seseorang menjalani keseharian dapat memengaruhi bagaimana tubuh, pikiran, dan penampilannya terlihat seiring bertambahnya usia.
Ada wanita yang tetap terlihat segar, berenergi, dan memiliki aura positif meski usianya terus bertambah. Menariknya, kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan perawatan mahal. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, terutama menjelang tidur, juga dapat berperan dalam menjaga kualitas hidup dan penampilan.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan malam yang kerap dikaitkan dengan wanita yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Berikut delapan di antaranya.
Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu fondasi penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Saat tidur, tubuh memperoleh kesempatan untuk beristirahat dan menjalankan berbagai proses pemulihan.
Wanita yang menjaga pola tidur biasanya memiliki rutinitas yang lebih teratur sebelum beristirahat. Mereka berusaha tidur pada waktu yang relatif konsisten dan menciptakan suasana kamar yang nyaman.
Bukan hanya jumlah jam tidur yang perlu diperhatikan, kualitas istirahat juga penting. Tubuh yang mendapatkan waktu pemulihan dengan baik akan terasa lebih segar ketika bangun pada pagi hari.
Perawatan kulit tidak harus selalu menggunakan banyak produk. Yang lebih penting adalah konsistensi dan kesesuaian dengan kebutuhan kulit.
Sebelum tidur, misalnya, wajah dibersihkan dari kotoran dan sisa makeup kemudian dilanjutkan dengan produk pelembap yang sesuai. Rutinitas sederhana tersebut dapat membantu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit.
Kebiasaan merawat diri secara rutin juga membuat seseorang lebih memperhatikan kondisi tubuhnya. Dengan begitu, perubahan pada kulit dapat lebih cepat dikenali dan ditangani dengan tepat.
Malam hari bukan berarti tubuh harus sepenuhnya pasif. Aktivitas ringan seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau yoga sederhana dapat menjadi pilihan untuk tetap aktif.
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Jawa Pos
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