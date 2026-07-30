Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.43 WIB

Jangan Disepelekan, 7 Efek Negatif Main HP Sebelum Tidur yang Bisa Mengganggu Hidup Anda

ilustrasi orang yang bermain ponsel sebelum tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Handphone kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Banyak orang menggunakan ponsel untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, berkomunikasi, mencari hiburan, hingga sekadar melihat media sosial.

Namun, kebiasaan memainkan handphone menjelang waktu tidur ternyata dapat membawa dampak kurang baik bagi kesehatan.

Penggunaan layar pada malam hari tidak hanya berkaitan dengan durasi pemakaian, tetapi juga jenis cahaya yang dipancarkan, konten yang dikonsumsi, serta respons psikologis pengguna.

Paparan layar terlalu lama sebelum tidur dapat memengaruhi kualitas istirahat dan berbagai aspek kesehatan fisik maupun mental.

Dilansir dari NDTV, berikut tujuh bahaya yang dapat muncul akibat kebiasaan bermain handphone sebelum tidur.

1. Mengganggu kualitas tidur

Salah satu dampak utama dari penggunaan handphone sebelum tidur adalah terganggunya pola istirahat.

Layar ponsel menghasilkan cahaya biru yang menyerupai cahaya siang hari. Paparan cahaya tersebut dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh mengenali waktu untuk tidur.

Akibatnya, rasa mengantuk bisa datang lebih lambat dan seseorang menjadi lebih sulit mendapatkan tidur yang berkualitas.

Tidur yang terganggu juga dapat membuat tubuh terasa kurang segar ketika bangun keesokan harinya.

2. Mengurangi waktu tidur tanpa disadari

Banyak orang berniat hanya menggunakan handphone sebentar sebelum tidur, tetapi akhirnya menghabiskan waktu lebih lama karena terus melihat berbagai konten.

Kebiasaan tersebut dapat memangkas waktu tidur meskipun hanya beberapa menit setiap malam.

Jika berlangsung terus-menerus, kehilangan waktu istirahat kecil tersebut dapat menumpuk dan menyebabkan tubuh mengalami kekurangan tidur dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Orang Terlihat Sepuluh Tahun Lebih Muda dari Usianya Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini Sebelum Tidur - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang Terlihat Sepuluh Tahun Lebih Muda dari Usianya Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini Sebelum Tidur

Rabu, 22 Juli 2026 | 11.08 WIB

Kebiasaan Sederhana Sebelum Tidur, 5 Manfaat Menyisir Rambut yang Perlu Diketahui - Image
Lifestyle

Kebiasaan Sederhana Sebelum Tidur, 5 Manfaat Menyisir Rambut yang Perlu Diketahui

Rabu, 15 Juli 2026 | 05.34 WIB

Orang yang Menghindari 10 Kebiasaan Ini Sebelum Tidur, Biasanya Bangun Lebih Segar dan Tidurnya Jauh Lebih Nyenyak - Image
Lifestyle

Orang yang Menghindari 10 Kebiasaan Ini Sebelum Tidur, Biasanya Bangun Lebih Segar dan Tidurnya Jauh Lebih Nyenyak

Senin, 18 Mei 2026 | 21.59 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore