Jangan Disepelekan, 7 Efek Negatif Main HP Sebelum Tidur yang Bisa Mengganggu Hidup Anda

ilustrasi orang yang bermain ponsel sebelum tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Handphone kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Banyak orang menggunakan ponsel untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, berkomunikasi, mencari hiburan, hingga sekadar melihat media sosial.

Namun, kebiasaan memainkan handphone menjelang waktu tidur ternyata dapat membawa dampak kurang baik bagi kesehatan.

Penggunaan layar pada malam hari tidak hanya berkaitan dengan durasi pemakaian, tetapi juga jenis cahaya yang dipancarkan, konten yang dikonsumsi, serta respons psikologis pengguna.

Paparan layar terlalu lama sebelum tidur dapat memengaruhi kualitas istirahat dan berbagai aspek kesehatan fisik maupun mental.

Dilansir dari NDTV, berikut tujuh bahaya yang dapat muncul akibat kebiasaan bermain handphone sebelum tidur.

1. Mengganggu kualitas tidur Salah satu dampak utama dari penggunaan handphone sebelum tidur adalah terganggunya pola istirahat.

Layar ponsel menghasilkan cahaya biru yang menyerupai cahaya siang hari. Paparan cahaya tersebut dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh mengenali waktu untuk tidur.

Akibatnya, rasa mengantuk bisa datang lebih lambat dan seseorang menjadi lebih sulit mendapatkan tidur yang berkualitas.

Tidur yang terganggu juga dapat membuat tubuh terasa kurang segar ketika bangun keesokan harinya.

2. Mengurangi waktu tidur tanpa disadari Banyak orang berniat hanya menggunakan handphone sebentar sebelum tidur, tetapi akhirnya menghabiskan waktu lebih lama karena terus melihat berbagai konten.

Kebiasaan tersebut dapat memangkas waktu tidur meskipun hanya beberapa menit setiap malam.