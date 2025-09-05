Menurut Psikologi, Orang Terlihat Sepuluh Tahun Lebih Muda dari Usianya Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini Sebelum Tidur

Ilustrasi self-massage sebelum tidur (Dok. Freepik)





JawaPos.com - Ada sebagian orang yang tampaknya menentang hukum waktu.

Mereka berusia 40-an tapi wajahnya seperti 30 tahun; kulitnya segar, matanya bercahaya, dan energinya seolah tak pernah habis.

Fenomena ini sering membuat orang bertanya-tanya—apakah rahasia mereka ada pada skincare mahal, pola makan ketat, atau gen yang luar biasa?



Ternyata, jawabannya tidak hanya terletak pada perawatan fisik.

Psikologi modern menemukan bahwa kebiasaan mental dan emosional sebelum tidur memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang “menua”.

Pikiran yang tenang, hati yang damai, dan tidur yang berkualitas mampu memperlambat tanda-tanda penuaan alami—bahkan membuat seseorang terlihat bertahun-tahun lebih muda.



Dilansir dari Geediting, terdapat 7 hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang tampak awet muda sebelum tidur, menurut kacamata psikologi dan ilmu perilaku.



1. Mereka Tidak Membawa Beban Pikiran ke Tempat Tidur



Orang yang terlihat muda cenderung tahu kapan harus “mematikan” pikirannya.

Mereka tidak membawa masalah pekerjaan, drama sosial, atau kecemasan masa depan ke ranjang.



Menurut Journal of Behavioral Sleep Medicine, stres kronis sebelum tidur bisa meningkatkan kadar kortisol—hormon stres yang mempercepat penuaan sel kulit dan menurunkan elastisitas.





Sebaliknya, mereka membiasakan diri untuk menenangkan pikiran, entah dengan menulis jurnal, meditasi singkat, atau sekadar menarik napas dalam dan melepaskannya perlahan.



2. Mereka Tidak Tidur Setelah Scrolling Media Sosial



Kebiasaan menatap layar sebelum tidur bukan hanya mengganggu jam biologis, tapi juga berdampak pada kesehatan mental.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai sleep procrastination—menunda tidur karena keasyikan dengan konten digital.



Cahaya biru dari layar menekan produksi melatonin, hormon yang membantu tidur, sementara informasi berlebihan membuat otak terlalu aktif.



Mereka yang terlihat awet muda tahu pentingnya detoks digital di malam hari.

Setidaknya 30 menit sebelum tidur, mereka menutup ponsel dan membiarkan otaknya benar-benar beristirahat.



3. Mereka Tidak Tidur dengan Hati Penuh Amarah



Kemarahan yang dibawa ke tempat tidur adalah racun halus bagi tubuh.

Dalam psikologi, emosi negatif yang ditekan dapat memicu psychosomatic stress—tekanan mental yang berdampak langsung pada kesehatan fisik.



Tidur dengan rasa marah membuat detak jantung tetap tinggi, mengacaukan siklus tidur, dan mempercepat proses inflamasi yang berhubungan dengan penuaan dini.



Orang yang tampak muda tahu cara “melepaskan”.

Mereka memilih memaafkan, berdoa, atau menulis perasaan negatifnya sebelum menutup mata.



4. Mereka Tidak Makan atau Ngemil Berlebihan Sebelum Tidur



Kebiasaan ini tampak sepele, tapi efeknya signifikan.

Sistem pencernaan yang dipaksa bekerja di malam hari mengganggu metabolisme dan kualitas tidur.



Psikolog kesehatan menyebut bahwa tidur dengan perut penuh membuat tubuh gagal melakukan proses repair alami—termasuk regenerasi kulit.



Mereka yang awet muda tahu pentingnya disiplin kecil: makan malam lebih awal, minum air putih secukupnya, dan tidak tergoda camilan larut malam.



5. Mereka Tidak Menyesali Diri atau Mengkritik Diri Sendiri



Sebelum tidur, sebagian orang tanpa sadar memutar ulang kesalahan hari itu, merasa gagal, atau mengulang kalimat negatif terhadap diri sendiri.



Padahal, pikiran bawah sadar yang kita bawa ke alam tidur sangat berpengaruh pada keseimbangan emosional.



Orang yang tampak muda lebih memilih self-compassion.

Mereka mungkin berkata pada diri sendiri: “Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini.”



Rasa damai ini menurunkan ketegangan otot, menstabilkan hormon, dan membuat tidur lebih nyenyak—semuanya berkontribusi pada penampilan yang segar keesokan harinya.



6. Mereka Tidak Mengabaikan Rutinitas Relaksasi



Bagi mereka, tidur bukan sekadar waktu istirahat, tapi ritual penyembuhan.



Psikologi menyebut kebiasaan ini sebagai sleep hygiene: rutinitas kecil yang memberi sinyal kepada otak bahwa waktu tidur sudah tiba.



Mandi air hangat, membaca buku ringan, memutar musik lembut, atau mengoleskan aromaterapi—semuanya membantu menurunkan stres fisiologis.



Hasilnya, tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur dalam, di mana hormon pertumbuhan dan proses peremajaan kulit bekerja optimal.



7. Mereka Tidak Tidur Tanpa Rasa Syukur



Ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa.



Menutup hari dengan rasa syukur membuat pikiran lebih ringan dan emosi lebih stabil.



Menurut penelitian psikologi positif dari University of California, kebiasaan bersyukur sebelum tidur menurunkan kadar stres dan meningkatkan kualitas tidur.



Orang yang tampak muda tahu bahwa keindahan hidup tidak hanya datang dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana mereka menghargai setiap hal kecil di hari itu.



Kesimpulan: Awet Muda Dimulai dari Pikiran yang Tenang



Kita sering berpikir bahwa rahasia awet muda ada di luar diri—pada serum, diet, atau perawatan kulit.

Namun, psikologi justru menunjukkan bahwa kunci utamanya ada di dalam: pola pikir dan emosi yang kita bawa menjelang tidur.



Mereka yang terlihat sepuluh tahun lebih muda bukanlah mereka yang tidak pernah lelah, tapi mereka yang tahu cara berdamai dengan hari ini sebelum memejamkan mata.