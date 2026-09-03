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Cicilia Margarettha
Kamis, 3 September 2026 | 22.27 WIB

5 Cara Mudah Mengatasi Kulit Kering Pakai Bahan di Rumah, Bikin Glowing Alami!

ilustrasi perawatan wajah menggunakan bahan alami / foto: pexels.com - Image

ilustrasi perawatan wajah menggunakan bahan alami / foto: pexels.com

JawaPos.com - Masalah kulit kering kerap kali mengganggu rasa percaya diri, hingga muncul masalah kesehatan lain.

Selain membuat tekstur wajah terasa kasar dan bersisik, kondisi ini juga dapat memicu gatal hingga riasan wajah yang sulit menempel dengan sempurna.

Paparan pendingin ruangan, perubahan cuaca, hingga berkurangnya kelembapan alami kulit menjadi penyebab utama yang sering ditemui sehari-hari.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis, (03/09), menyebutkan lima cara merawat kulit kering secara alami dari rumah.

Menggunakan bahan alami yang tersedia di rumah dapat menjadi solusi praktis, aman, dan efektif untuk mengembalikan kelembapan serta memancarkan kilau (glowing) alami kulit.

Secara ilmiah, efektivitas bahan alami seperti minyak nabati dan bahan kaya antioksidan dalam mengunci kelembapan telah dibuktikan dalam banyak kajian dermatologi.

Kandungan asam lemak esensial dan senyawa humektan alami mampu memperbaiki struktur lipid pelindung kulit (skin barrier).

Penyerapan nutrisi alami ini terbukti secara klinis menahan penguapan kadar air (transepidermal water loss / TEWL), meredakan mikro inflamasi, serta meningkatkan elastisitas jaringan epidermis secara berkala.

Berikut adalah 5 cara mudah mengatasi kulit kering menggunakan bahan-bahan di rumah agar wajah tampak glowing alami:

1. Sediakan masker madu murni

Editor: Setyo Adi Nugroho
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