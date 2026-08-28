9 Manfaat Rumput Laut untuk Kesehatan yang Jarang Diketahui, Bagus untuk Diet!

JawaPos.com – Rumput laut telah lama menjadi bahan makanan populer dalam berbagai hidangan Asia.

Selain rasanya yang gurih khas, tanaman laut menyimpan kekayaan nutrisi luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu superfood paling potensial bagi kesehatan tubuh.

Mengkonsumsi rumput laut secara teratur tidak hanya membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal, tetapi juga menjadi strategi alami yang sangat efektif dalam mendukung program penurunan berat badan atau diet sehat.

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (28/08), rumput laut merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat kaya.

Kandungan serat larut bernama alginat serta senyawa fucoxanthin dalam rumput laut memiliki dampak signifikan terhadap metabolisme tubuh.

Ekstrak rumput laut mampu menghambat penyerapan lemak di dalam usus hingga 75 persen.

Selain itu, kandungan yodium alaminya berperan vital dalam menjaga kesehatan kelenjar tiroid, yang bertanggung jawab langsung terhadap pengaturan laju metabolisme dan pembakaran kalori harian.

Berikut adalah 9 manfaat rumput laut untuk kesehatan yang jarang diketahui dan sangat bagus untuk diet:

1. Membantu menurunkan berat badan