Hangat dan Menyehatkan, 6 Manfaat Air Rebusan Jahe yang Perlu Diketahui

JawaPos.com – Jahe menjadi salah satu rempah yang cukup populer dan telah lama dimanfaatkan dalam berbagai olahan, termasuk minuman herbal.

Selain memberikan sensasi hangat, jahe mengandung sejumlah senyawa alami seperti gingerol dan shogaol yang banyak dikaji karena potensinya dalam mendukung kesehatan.

Salah satu cara sederhana menikmati jahe adalah dengan mengolahnya menjadi air rebusan. Minuman ini dapat dikonsumsi dalam kondisi hangat, baik pada pagi hari maupun ketika tubuh membutuhkan minuman yang memberikan rasa nyaman.

Meski demikian, konsumsi air jahe bukan pengganti pengobatan medis dan manfaatnya dapat berbeda pada setiap orang.

Dilansir dari laman Hello Sehat dan Halodoc, berikut enam manfaat air rebusan jahe yang perlu diketahui.

1. Membantu Meredakan Mual Jahe cukup dikenal sebagai salah satu bahan alami yang dapat membantu mengurangi rasa mual.

Kandungan gingerol dan shogaol di dalamnya diduga berperan dalam memberikan efek tersebut. Jahe bahkan telah banyak diteliti terkait kemampuannya membantu mengatasi beberapa jenis mual, termasuk mual pada kehamilan maupun setelah tindakan medis tertentu.

Sensasi hangat dari minuman jahe juga dapat memberikan rasa nyaman pada perut. Namun, jika mual terjadi terus-menerus atau disertai gejala berat, penyebabnya tetap perlu diperiksa.

2. Membantu Mengurangi Nyeri Air rebusan jahe juga kerap dikonsumsi sebagai bagian dari upaya meredakan rasa nyeri ringan.