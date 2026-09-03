Rutinitas Skincare untuk Dermatitis Perioral: Cara Meredakan dan Memperbaiki Skin Barrier

ilustrasi rutinitas perawatan wajah pada penderita dermatitis perioral / Pexels JawaPos.com - Dermatitis perioral merupakan masalah kulit inflamasi yang ditandai dengan munculnya ruam kemerahan, bintil-bintil kecil, serta rasa perih di sekitar area mulut, hidung, hingga dagu.

Kondisi ini sering kali disalah artikan sebagai jerawat atau eksim biasa, sehingga penanganan yang kurang tepat justru dapat memperparah peradangan dan merusak lapisan pelindung kulit (skin barrier).

Menghindari bahan-bahan iritan dan berfokus pada pemulihan kelembapan alami menjadi kunci utama untuk meredakan kemerahan serta mengembalikan kesehatan skin barrier.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), merawat kulit yang mengalami dermatitis perioral memerlukan pendekatan skin minimalism atau penyederhanaan rutinitas skincare.

Gangguan pada skin barrier akibat dermatitis perioral berhubungan erat dengan peningkatan hilangnya kadar air transepidermal (transepidermal water loss / TEWL) serta sensitivitas terhadap bahan kimia sintetis.

Studi dermatologi klinis menunjukkan bahwa penggunaan bahan aktif berlebihan, seperti kortikosteroid topikal, retinoid kuat, atau eksfoliator kimia dapat merusak fungsi proteksi lipid kulit.

Sebaliknya, penerapan formula lembut yang kaya akan bahan penenang alami terbukti secara klinis mampu menekan peradangan, menurunkan tingkat TEWL, dan mempercepat regenerasi sel kulit yang rusak.

Berikut adalah langkah-langkah rutinitas skincare sederhana untuk meredakan dermatitis perioral dan memulihkan skin barrier: