Self Reward Kini Tak Lagi Identik dengan Barang Mewah, Peralatan Masak hingga Skincare Jadi Pilihan

JawaPos.com - Memberi penghargaan kepada diri sendiri atau self reward kini tidak selalu diwujudkan dengan membeli barang mewah atau pergi berlibur. Di tengah gaya hidup yang semakin dinamis, banyak orang memilih memanjakan diri melalui produk yang bisa meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, mulai dari peralatan untuk menekuni hobi baru hingga skincare atau perlengkapan perawatan diri.

Tren ini ikut berubah seiring bergesernya cara masyarakat memaknai belanja. Jika sebelumnya pembelian lebih banyak didorong oleh kebutuhan, kini tidak sedikit konsumen yang juga mempertimbangkan nilai pengalaman dan kenyamanan yang diperoleh setelah memiliki suatu produk.

Misalnya, membeli oven atau mixer untuk mulai belajar membuat kue di rumah, air fryer agar memasak menjadi lebih praktis, hingga smart TV untuk menikmati waktu bersama keluarga. Di sisi lain, skincare, makeup, body care, hair care, dan parfum juga semakin banyak dipilih sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri sekaligus menjaga rutinitas perawatan harian.

Pilihan tersebut menunjukkan bahwa self-reward kini lebih dekat dengan aktivitas yang memberikan manfaat jangka panjang dibanding sekadar memenuhi keinginan sesaat. Produk yang dibeli bukan hanya memberikan kepuasan emosional, tetapi juga dapat mendukung hobi, meningkatkan produktivitas, maupun membantu menciptakan rutinitas yang lebih nyaman.

Fenomena ini juga dimanfaatkan berbagai pelaku e-commerce dalam menyusun kampanye pemasaran. Mereka tidak hanya menawarkan potongan harga, tetapi juga mengangkat narasi bahwa belanja dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menghadiahi diri sendiri setelah menjalani rutinitas yang padat.

Salah satunya dilakukan Blibli melalui program Salebration 15 Tahun yang berlangsung pada 23–28 Juli 2026. Marketplace tersebut menghadirkan promo untuk berbagai kategori, mulai dari produk elektronik rumah tangga hingga kebutuhan kecantikan.

Head of Campaign Blibli Indra Perdana mengatakan, perusahaan melihat semakin banyak pelanggan yang memilih membeli produk untuk menunjang aktivitas dan rutinitas sehari-hari sebagai bentuk self-reward.

"Kami percaya kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tetapi juga dari barang-barang yang benar-benar membuat aktivitas sehari-hari lebih menyenangkan," ujar Indra.