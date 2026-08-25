Bukan Sekadar Skincare, 8 Rutinitas Malam Ini Disebut Bantu Menjaga Kesan Awet Muda

Ilustrasi kebiasaan wanita yang terlihat sangat awet muda (freepik)
JawaPos.com - Penuaan merupakan bagian alami dari kehidupan yang akan dialami setiap orang. Meski begitu, menjaga kebugaran tubuh, kesehatan mental, dan kondisi kulit dapat membantu seseorang tetap terlihat segar seiring bertambahnya usia.
Penampilan yang tampak lebih muda tidak selalu berkaitan dengan produk kecantikan mahal. Rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten, termasuk kebiasaan sebelum tidur, juga dapat mendukung kualitas hidup dan membuat tubuh terasa lebih bugar.
Dari sisi psikologi, kebiasaan malam yang membantu seseorang lebih rileks, mengelola stres, dan menjaga pola tidur dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.
Dilansir dari Geediting, berikut delapan kebiasaan malam yang dapat membantu wanita menjaga tubuh, pikiran, dan penampilan tetap terlihat segar.
Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Tubuh menggunakan waktu tidur untuk menjalankan berbagai proses pemulihan, sementara pikiran juga mendapatkan kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.
Karena itu, menjaga jadwal tidur yang konsisten dan menciptakan suasana kamar yang nyaman dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mendukung tubuh tetap bugar.
Bukan hanya jumlah jam tidur, kualitas istirahat juga perlu diperhatikan agar tubuh terasa lebih segar ketika bangun.
Rutinitas perawatan kulit pada malam hari dapat membantu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit. Kebiasaan sederhana seperti membersihkan wajah sebelum tidur dan menggunakan pelembap sesuai kondisi kulit dapat dilakukan secara rutin.
Bagi yang menggunakan makeup, memastikan wajah benar-benar bersih sebelum tidur juga penting. Konsistensi dalam merawat kulit lebih bermanfaat daripada melakukan perawatan secara berlebihan tetapi tidak teratur.
Malam hari tidak harus selalu dihabiskan dengan duduk atau berbaring. Aktivitas ringan seperti berjalan santai, peregangan, atau yoga dapat menjadi pilihan untuk tetap aktif.
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Jawa Pos
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