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Cicilia Margarettha
Kamis, 3 September 2026 | 22.20 WIB

16 Tips Diet Sederhana Ini Terbukti Ampuh Turunkan Berat Badan, Tanpa Menyiksa Diri!

Tips diet sederhana / Pexels - Image

Tips diet sederhana / Pexels

JawaPos.com - Keinginan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal sering kali terbentur dengan bayangan program diet yang menyiksa, porsi makan yang memprihatinkan, atau pantangan makanan yang ketat.

Padahal, penurunan berat badan yang sukses dan bertahan jangka panjang tidak didasari oleh penderitaan, melainkan oleh perubahan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya.

Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tanpa pemaksaan drastis, tubuh dapat beradaptasi secara alami tanpa memicu stres fisik maupun mental.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), menurunkan berat badan bisa diraih dengan cara yang jauh lebih mudah dan realistis.

Keberhasilan modifikasi gaya hidup harian sangat bergantung pada pembentukan kebiasaan bertahap (habit formation) dan pengelolaan motivasi intrinsik.

Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang bersifat realistis dan bertahap secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan (adherence rate) serta memperkuat efikasi diri (self efficacy).

Kondisi ini terbukti secara klinis mencegah timbulnya kelelahan mental (diet fatigue), mengontrol dorongan makan berlebih akibat emosi (emotional eating), dan menjaga kestabilan berat badan jangka panjang.

Berikut adalah 16 tips diet sederhana yang terbukti efektif menurunkan berat badan tanpa menyiksa diri:

1. Minum air putih sebelum makan

Mengkonsumsi segelas air sebelum makan membantu mengisi ruang di lambung, sehingga Anda merasa lebih cepat kenyang dan porsi makan berkurang secara alami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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