Menurut Psikologi, Kerap Berbicara Seperti Bayi kepada Hewan Peliharaannya Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Unik Ini

JawaPos.com - Pernah melihat seseorang berbicara kepada kucing atau anjingnya dengan suara melengking, kata-kata sederhana, bahkan penuh ekspresi layaknya berbicara kepada bayi?

Bagi sebagian orang, kebiasaan ini terlihat lucu, bagi sebagian lain mungkin terasa berlebihan. Namun menurut psikologi, perilaku ini bukan sekadar kebiasaan manja tanpa makna.

Fenomena yang dikenal sebagai pet-directed speech ini ternyata menyimpan banyak petunjuk tentang kepribadian, cara seseorang membangun hubungan emosional, hingga tingkat empatinya.

Orang yang berbicara seperti bayi kepada hewan peliharaannya sering kali memiliki karakteristik psikologis yang khas dan menarik untuk dipahami lebih dalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan ciri unik yang umumnya dimiliki oleh mereka, menurut sudut pandang psikologi.

1. Memiliki Tingkat Empati yang Tinggi

Orang yang menggunakan nada lembut dan bahasa sederhana kepada hewan peliharaan biasanya sangat peka terhadap perasaan makhluk lain. Mereka cenderung membayangkan apa yang dirasakan hewan tersebut, meski tahu hewan itu tidak memahami kata-kata secara literal.

Empati ini tidak hanya terbatas pada hewan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering menjadi pendengar yang baik, mudah memahami emosi orang lain, dan jarang bersikap dingin atau acuh tak acuh.

2. Memandang Hewan sebagai Anggota Keluarga