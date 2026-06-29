Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 05.03 WIB

Menurut Psikologi, Kerap Berbicara Seperti Bayi kepada Hewan Peliharaannya Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Unik Ini

ilustrasi orang yang bermain dengan hewan peliharaan. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang bermain dengan hewan peliharaan. (freepik)

JawaPos.com - Pernah melihat seseorang berbicara kepada kucing atau anjingnya dengan suara melengking, kata-kata sederhana, bahkan penuh ekspresi layaknya berbicara kepada bayi?

Bagi sebagian orang, kebiasaan ini terlihat lucu, bagi sebagian lain mungkin terasa berlebihan. Namun menurut psikologi, perilaku ini bukan sekadar kebiasaan manja tanpa makna.

Fenomena yang dikenal sebagai pet-directed speech ini ternyata menyimpan banyak petunjuk tentang kepribadian, cara seseorang membangun hubungan emosional, hingga tingkat empatinya.

Orang yang berbicara seperti bayi kepada hewan peliharaannya sering kali memiliki karakteristik psikologis yang khas dan menarik untuk dipahami lebih dalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan ciri unik yang umumnya dimiliki oleh mereka, menurut sudut pandang psikologi.

1. Memiliki Tingkat Empati yang Tinggi

Orang yang menggunakan nada lembut dan bahasa sederhana kepada hewan peliharaan biasanya sangat peka terhadap perasaan makhluk lain. Mereka cenderung membayangkan apa yang dirasakan hewan tersebut, meski tahu hewan itu tidak memahami kata-kata secara literal.

Empati ini tidak hanya terbatas pada hewan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering menjadi pendengar yang baik, mudah memahami emosi orang lain, dan jarang bersikap dingin atau acuh tak acuh.

2. Memandang Hewan sebagai Anggota Keluarga

Dalam psikologi relasional, cara berbicara mencerminkan posisi emosional seseorang terhadap objek atau individu tertentu. Ketika seseorang berbicara kepada hewan seperti kepada bayi, itu menandakan adanya ikatan emosional yang kuat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kesetiaan Tanpa Pamrih, 6 Zodiak Ini Lebih Pilih Berteman dengan Hewan daripada Manusia - Image
Zodiak

Kesetiaan Tanpa Pamrih, 6 Zodiak Ini Lebih Pilih Berteman dengan Hewan daripada Manusia

Rabu, 27 Mei 2026 | 20.34 WIB

Waktu Terbaik Pembagian Daging Kurban Dilakukan Segera Setelah Hewan Disembelih sesuai Syariat Islam - Image
Islami

Waktu Terbaik Pembagian Daging Kurban Dilakukan Segera Setelah Hewan Disembelih sesuai Syariat Islam

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.22 WIB

Cegah Penyakit Zoonosis: PHBS hingga Kurangi Kontak dengan Hewan - Image
Kesehatan

Cegah Penyakit Zoonosis: PHBS hingga Kurangi Kontak dengan Hewan

Minggu, 17 Mei 2026 | 23.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore