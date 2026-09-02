9 Alasan Psikologi Pria dengan Hobi Kutu Buku Justru Jadi Suami Idaman

JawaPos.com – Pria berhobi kutu buku menunjukkan bahwa ketertarikan pada hal unik ternyata dapat membentuk karakter suami idaman.

Anggapan negatif terhadap pria kutu buku ternyata mulai berubah seiring pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter mereka.

Ketertarikan pada hal seperti permainan strategi atau merakit komputer justru menjadi nilai tambah tersendiri bagi pasangan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (2/9), berikut sembilan alasan psikologi pria berhobi kutu buku yang membuat mereka berpotensi menjadi suami idaman bagi pasangannya.

1. Membuka pengalaman baru lewat keunikan dirinya

Kebiasaan unik seperti menyukai acara tertentu sering diterapkan dalam interaksi sehari-hari bersama pasangan.

Keunikan ini awalnya terasa aneh, namun perlahan dapat dipahami lewat cara mereka bersikap.