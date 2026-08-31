8 Frasa yang Kerap Diucap oleh Orang-Orang Cuek dan Tidak Ingin Menarik Perhatian Orang Lain

JawaPos.com - Pilihan kata atau frasa yang diucapkan seseorang sering kali menyiratkan sebuah pesan atau kebiasaan.

Oleh karenanya, yuk kenali delapan frasa yang sering diucapkan orang-orang cuek dan tidak suka menjadi pusat perhatian.

Frasa-frasa tersebut biasanya dapat ditandai dengan mudah mulai dari “terserah” hingga memilih menikmati hidup dengan tenang.

Ya, tidak semua orang senang menjadi pusat perhatian. Ada sebagian orang yang justru merasa lebih nyaman menjalani kehidupan dengan tenang, tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri, dan tidak merasa perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Orang-orang seperti ini terkadang dianggap cuek, pendiam, atau terlalu tidak peduli, padahal sikap tersebut belum tentu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepedulian.

Mereka mungkin hanya lebih suka menjaga privasi, menghindari drama, dan tidak membutuhkan validasi sosial secara berlebihan.

Menariknya, karakter tersebut sering terlihat dari pilihan kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Ada beberapa frasa sederhana yang berulang kali muncul ketika mereka berinteraksi dengan orang lain.

Dirangkum dari laman YourTango, berikut adalah frasa-frasa yang sering diucapkan orang-orang cuek dan tidak suka menjadi pusat perhatian.

Namun, delapan frasa berikut bukan tanda mutlak bahwa seseorang memiliki kepribadian cuek atau tidak membutuhkan perhatian.

Konteks, kebiasaan, dan karakter seseorang secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.

1. “Terserah, Aku Ikut Saja.” Frasa “terserah, aku ikut saja” sering digunakan oleh orang yang tidak terlalu ingin menjadi pusat keputusan.

Mereka tidak selalu berarti tidak memiliki pendapat. Bisa saja mereka memang tidak menganggap pilihan tersebut sebagai sesuatu yang perlu diperdebatkan.

Daripada menghabiskan energi untuk menentukan restoran, tempat berkumpul, atau aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, mereka lebih memilih mengikuti keputusan kelompok.