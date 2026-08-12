3 Zodiak Paling Nonchalant, Cuek Di Setiap Situasi dan Dikenal Tidak Mudah Didekati

JawaPos.Com - Tiga zodiak ini dikenal memiliki sifat tidak suka mengejar, tidak panik, dan jarang menjelaskan dirinya sendiri (Nonchalant).

Mereka bisa tetap terkendali meskipun kehidupan terasa lebih rumit. Sikap itu tidak selalu berkaitan dengan cuek, namun mereka mampu menunjukkan sikap pengendalian emosi yang baik, rileks, dan tidak terganggu oleh keadaan.

Mengutip informasi dari laman themindsjournal.com yang dikutip pada (12/08) berikut adalah tiga zodiak yang dikenal memiliki sikap nonchalant.

Aquarius

Aquarius dikenal memiliki kecenderungan untuk menjaga jarak secara emosional dan menghadapi kehidupan dengan pendekatan yang mengandalkan logika. Aquarius tidak suka dikendalikan oleh emosi ataupun tekanan sosial. Oleh karena itu, aquarius sering terlihat tidak terlalu ambil pusing di dalam hubungan.

Sagittarius

Sagittarius percaya bahwa hidup seharusnya dijalani dan dinikmati, bukan terus menerus dipenuhi dengan rasa stress. Sagittarius cenderung berpikir bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Optimisme tersebut membuat mereka sangat santai. Jika keadaan mulai terasa terlalu intens, mereka cenderung melanjutkan hidup, baik secara mental maupun fisik.

Capricorn

Capricorn bukan sosok yang tidak memiliki emosi. Mereka dikenal praktis, realistis, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kekacauan emosional terasa efektif dan hanya membuang energi mereka. Mereka lebih suka memproses emosi secara pribadi dan menyelesaikan masalah dengan tenang.