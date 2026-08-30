Ingin Tampak Lebih Muda? Coba Perhatikan 7 Kebiasaan Sehari-hari Ini

JawaPos.com - Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan. Namun, ada sebagian orang yang tampak tetap segar dan bugar meski usianya terus bertambah. Kondisi tersebut memang dapat dipengaruhi faktor genetik, tetapi gaya hidup sehari-hari juga memiliki peran penting.

Kebiasaan sederhana seperti menjaga waktu tidur, aktif bergerak, memperhatikan asupan makanan, hingga mengelola stres dapat mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dampaknya pun dapat terlihat pada kondisi kulit, energi, serta penampilan seseorang.

Dilansir dari laman Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang kerap ditemukan pada orang yang terlihat lebih muda dibandingkan usia sebenarnya.

1. Menjadikan tidur berkualitas sebagai prioritas

Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Ketika tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup, berbagai proses pemulihan dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Orang yang ingin menjaga kebugaran dan penampilan biasanya berusaha memiliki pola tidur yang teratur. Selain memperhatikan durasinya, konsistensi waktu tidur dan bangun juga penting agar tubuh memiliki ritme yang baik.

2. Memastikan tubuh tetap terhidrasi

Kebiasaan minum air yang cukup juga tidak boleh diabaikan. Cairan dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting, termasuk membantu menjaga kondisi kulit dan mendukung fungsi organ.

Karena itu, mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana dalam menjaga tubuh tetap prima. Tidak perlu menunggu sampai merasa sangat haus untuk mulai minum.