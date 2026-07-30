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Dimas Choirul, ARM
Jumat, 31 Juli 2026 | 02.09 WIB

Belanja Harian Bergeser ke Serba Instant, Shopee Belanja Instant 1 Jam Jadi Andalan Konsumen Digital

Ilustrasi belanja telur menggunakan wadah yang kini bisa dibeli lewat online.( Istimewa) - Image

Ilustrasi belanja telur menggunakan wadah yang kini bisa dibeli lewat online.( Istimewa)

JawaPos.com – Cara masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan sehari-hari terus berubah. Jika sebelumnya belanja bulanan dalam jumlah besar menjadi kebiasaan, kini konsumen semakin terbiasa berbelanja dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan yang muncul saat itu juga.

Perubahan perilaku tersebut didorong gaya hidup masyarakat urban yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas. Kebutuhan mendadak seperti kehabisan telur, susu, sayuran, atau bahan masakan kini tak lagi harus diatasi dengan pergi ke toko terdekat. 

Menjawab tren tersebut, Shopee menghadirkan layanan Shopee Belanja Instant  1 Jam Tiba yang memungkinkan pengguna memperoleh berbagai kebutuhan harian dengan waktu pengiriman hingga satu jam. Layanan ini mencakup beragam kategori, mulai dari makanan segar, makanan beku (frozen food), obat-obatan bebas tanpa resep dokter, hingga perlengkapan rumah tangga. 

Melalui layanan tersebut, pengguna dapat membeli telur instant, buah, ayam, frozen food, susu, sayur, hingga bahan dapur tanpa harus meninggalkan rumah. Kehadiran layanan pengiriman cepat dinilai menjadi solusi ketika kebutuhan muncul secara tiba-tiba.

Selain menawarkan kecepatan, Shopee juga memberikan promo diskon hingga 50% untuk berbagai kebutuhan harian serta program Gratis Voucher Kalau Telat apabila pesanan tidak tiba sesuai ketentuan layanan.  Pembeli dapat membeli telur instant, buah, daging ayam, frozen food, susu UHT, sayur hingga bahan dapur.

Untuk menggunakan layanan tersebut, pengguna cukup mencari produk melalui halaman utama atau kolom pencarian Shopee, mengaktifkan filter Instant, memilih produk berlabel hijau Instant, menentukan toko dengan lokasi terdekat, kemudian melakukan checkout menggunakan opsi Instant Prioritas. Voucher yang memenuhi syarat akan otomatis terhubung saat proses pembayaran. 

Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi mengatakan, perkembangan layanan belanja instan menunjukkan bahwa e-commerce tidak lagi hanya menjadi tempat membeli barang yang bisa ditunggu beberapa hari. 

Kini, platform digital juga mulai mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan harian yang membutuhkan kecepatan, mulai dari bahan makanan segar hingga kebutuhan rumah tangga, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk berbelanja secara praktis.

"Kehadiran Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat menjadi solusi yang membantu menghemat waktu tanpa mengurangi kenyamanan. Melalui kolaborasi dengan mitra-mitra terpercaya, pengguna dapat menemukan produk kebutuhan belanja harian secara lebih lengkap. Mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku, seperti ayam, daging segar/olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga perlengkapan lainnya," katanya.

Sejumlah pengguna mengaku layanan pengiriman cepat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan harian yang muncul secara mendadak, terutama di tengah padatnya aktivitas.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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