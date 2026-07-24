Bahas Gaya Hidup 'Sat-Set', Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba Jadi Solusi Praktis ala SIVIA, Agatha Pricilla, dan Ify Alyssa

JawaPos.com - Gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis turut mengubah cara setiap orang menjalani aktivitas sehari-hari. Kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi kini bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan menjadi kebutuhan utama. Tak heran, istilah "hidup serba sat-set" semakin lekat sebagai gambaran gaya hidup masyarakat modern, mulai dari menjalankan rutinitas hingga cara berbelanja dalam memenuhi kebutuhan.

Menjawab gaya hidup tersebut, Shopee meluncurkan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan harian lebih cepat dan praktis. Tak hanya soal kecepatan, layanan ini sekaligus memberikan keuntungan tambahan melalui promo Diskon 50% serta jaminan Gratis Voucher Kalau Telat.

Daniel Minardi, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, mengungkapkan, saat ini, gaya hidup sat-set bukan hanya soal bergerak lebih cepat di tengah kesibukan, tetapi juga memilih cara yang membuat setiap aktivitas terasa lebih praktis dan efisien, termasuk saat berbelanja. Kehadiran Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat menjadi solusi yang membantu menghemat waktu tanpa mengurangi kenyamanan.

"Melalui kolaborasi dengan mitra-mitra terpercaya, pengguna dapat menemukan produk kebutuhan belanja harian secara lebih lengkap. Mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar/olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga perlengkapan lainnya," ujarnya.

Tiga Jurus Menjalani Hidup Sat-Set Tanpa Kehilangan Momen

Dalam satu hari, masyarakat dapat berpindah dari urusan pekerjaan, keluarga, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kondisi ini membuat waktu menjadi aspek yang paling berharga. Semua ingin serba cepat, serba tepat, tanpa buang-buang energi untuk hal yang sebenarnya bisa dipersingkat.

Sebagai bagian dari kehadiran layanan ini, Shopee menggelar Media Gathering Shopee Belanja Instant 1 Jam bertajuk "Let's Talk About Era Kehidupan Serba Sat-Set" pada Kamis (23/07). Menghadirkan tiga public figure yang juga musisi muda Indonesia: SIVIA, Agatha Pricilla, dan Ify Alyssa. Melalui sesi diskusi tersebut, ketiganya berbagi perspektif mengenai makna hidup sat-set yang mereka jalani.

Gaya hidup sat-set ternyata tidak selalu identik dengan terburu-buru. Hal ini dibuktikan oleh tiga penyanyi dan pencipta lagu, SIVIA, Agatha Pricilla, dan Ify Alyssa. Meski berkiprah di industri yang sama, ketiganya menghadapi ritme dan tantangan hidup yang berbeda. Mulai dari membagi waktu untuk keluarga, berpindah antar-agenda, hingga menangkap ide kreatif yang muncul tiba-tiba, mereka punya cara unik masing-masing dalam memaknai hidup yang serba cepat ini.

1. Sat-set ala SIVIA: Resep jitu jalani banyak peran dengan jadi smart buyer

Kalau ditanya definisi sat-set versi SIVIA, jawabannya sederhana, tetap tenang agar kebutuhan bisa terpenuhi. Sebagai penyanyi dan pencipta lagu yang menjalankan berbagai peran, ia percaya hidup tidak harus selalu dijalani dengan terburu-buru.

Yang terpenting adalah tahu cara yang lebih cerdas untuk membuat semuanya terasa lebih praktis. Mulai dari menyiapkan bekal keluarga, memastikan kebutuhan rumah selalu tersedia, hingga membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, semuanya perlu strategi. SIVIA pun mengaku ada kalanya baru sadar stok kebutuhan rumah habis ketika sedang sibuk atau sudah terlanjur lupa. Karena itu, baginya menjadi smart buyer bukan. sekadar soal bisa mencatat kebutuhan, tetapi bisa memilih solusi yang membuat berbagai kebutuhan tetap terpenuhi dengan mudah.