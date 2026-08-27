Cara Bikin Rumah Tetap Sejuk Saat Musim Kemarau, Dijamin Anti Gerah Meski Tanpa AC

JawaPos.com - Musim kemarau panjang bisa menjadi tantangan tersendiri tatkala cuaca terasa sangat terik di siang hari.

Belum lagi jika rumah tidak memiliki pendingin udara atau AC. menyalakan kipas angin bisa menjadi sia-sia, terutama jika di dalam ruangan sudah terasa sangat panas. Kipas hanya akan menggerakkan udara panas berkumpul di sekitar anda.

Jika anda sudah melakukan cara tersebut, anda mungkin perlu melakukan beberapa langkah tambahan untuk membantu menjaga suhu di dalam ruangan agar terasa lebih sejuk.

Mendinginkan rumah saat musim kemarau sebenarnya dapat dilakukan tanpa selalu mengandalkan AC.

Beberapa cara sederhana ini dapat menjadi langkah jangka panjang untuk membantu mengantisipasi suhu udara yang meningkat selama musim kemarau ini.

Cara tersebut cocok diterapkan pada berbagai tipe rumah tropis di Indonesia. Berdasarkan informasi dari laman casajardin dan propertiindonesia pada (27/08) berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ruangan yang terasa panas akibat kenaikan suhu udara selama musim kemarau.

Pasang tirai bambu

Tirai bambu dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi paparan sinar matahari dan panas yang masuk kedalam rumah anda. Tirai bambu dapat anda pasang pada teras, jendela, atau area rumah yang terkena sinar matahari secara langsung. Selain tirai bambu, anda juga dapat memasang tirai kain berwarna putih, supaya sinar matahari dapat terpantulkan kembali ke jendela.

Perbanyak tanaman di dalam rumah