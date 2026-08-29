Musim Kemarau Bikin Rumah Cepat Berdebu, Ini Cara Menghindari Diri Dari Alergi

JawaPos.com - Kemarau panjang dan cuaca panas menyebabkan intensitas debu semakin meningkat.

Baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, kondisi tanah yang kering serta udara dengan kelembaban rendah dapat membuat debu semakin menumpuk lebih banyak.

Tidak hanya membuat rumah anda menjadi kotor, partikel-partikel debu dapat membawa berbagai zat pemicu alergi yang berisiko menyebabkan reaksi alergi pada sebagian orang.

Akibatnya, anda bisa mengalami hidung tersumbat, bersin, batuk, sampai kesulitan untuk bernapas.

Tanpa disadari, menyalakan AC dan kipas justru dapat menyebabkan debu-debu berterbangan di dalam ruangan, akibatnya kualitas udara menjadi semakin buruk.

Oleh karena itu, berikut adalah cara yang tepat untuk mengatasi penumpukan debu di dalam ruangan selama musim kemarau ini. Berdasarkan informasi dari laman /mylovebedcove dan hellosehat yang dikutip pada (27/08) berikut cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas udara tetap bersih dan terbebas dari debu.

Bersihkan rumah secara tepat

Ruangan-ruangan didalam rumah rentan menjadi tempat menempelnya debu. Terutama kamar tidur, kamar mandi, dan teras. Selama musim kemarau, anda perlu rutin membersihkan debu dan kotoran di area-area tersebut.

Gunakan teknik yang tepat dengan membersihkan dari atas ke bawah dan mengikuti arah jarum jam. Sehingga tidak perlu menyapu area yang sama berulang kali dan debu tidak menempel kembali.

Bersihkan dengan vacuum cleaner

Bersihkan rumah anda mijnimal 3 kali seminggu dengan menggunakan peralatan seperti sapu serta vacuum cleaner untuk mengangkat debu-debu halus yang ada.