Tak Lagi Bahagia Bersama, 8 Tanda Hubungan Percintaan Sedang Menuju Perpisahan

JawaPos.com – Menjalani hubungan percintaan tidak selalu berarti semuanya akan berjalan mulus. Ada kalanya pasangan menghadapi konflik, kehilangan kedekatan, atau mulai memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan.

Mempertahankan hubungan memang membutuhkan cinta, komunikasi, kepercayaan, dan kemauan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan. Namun, ada pula situasi ketika berbagai masalah yang terjadi sudah membuat hubungan semakin sulit untuk dipertahankan.

Memutuskan hubungan dengan seseorang yang masih dicintai tentu bukan perkara mudah. Karena itu, penting untuk melihat kondisi hubungan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan besar.

Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa sebuah hubungan sedang berada dalam kondisi serius dan mungkin sulit dipulihkan.

1. Kepercayaan Sudah Hilang Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan. Ketika rasa percaya kepada pasangan telah rusak, hubungan dapat dipenuhi kecurigaan, pertengkaran, dan rasa tidak aman.

Memulihkan kepercayaan sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, tetapi membutuhkan kejujuran, konsistensi, dan kemauan dari kedua pihak. Jika salah satu atau keduanya tidak lagi bersedia membangun kembali kepercayaan tersebut, hubungan akan semakin sulit dipertahankan.

2. Tidak Lagi Menantikan Pertemuan atau Percakapan Dulu, menerima pesan atau telepon dari pasangan mungkin membuat hati senang. Namun, kini melihat namanya muncul di layar justru menimbulkan rasa enggan atau bahkan kecemasan.

Anda mungkin mulai mencari alasan untuk menghindari pertemuan dan lebih memilih menghabiskan waktu tanpa pasangan.

Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, hal itu bisa menjadi tanda bahwa kedekatan emosional dalam hubungan mulai berkurang.