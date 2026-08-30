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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.56 WIB

5 Zodiak yang Paling Mudah Baper, Mudah Menangkap Sinyal Ketertarikan Dari Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang sedang bahagia. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang bahagia. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam urusan cinta, beberapa zodiak berikut ini mudah baper dan jatuh hati.

Kelima zodiak tersebut memiliki emosional yang mudah didapatkan, terutama saat diajak menjalani hubungan yang romantis.

Di dalam dunia astrologi berdasarkan informasi dari laman /timesofindia pada (30/08), beberapa zodiak berikut terkenal mudah jatuh hati. Sehingga bisa langsung menjalin hubungan asmara bersama seseorang. 

Aries bisa langsung terjun ke dalam cinta layaknya seseorang yang berani mengambil risiko. Aries dapat berubah dari sekadar tertarik dalam waktu yang singkat. Mereka menyukai sesuatu yang penuh kegembiraan dan tidak takut mengambil risiko secara emosional. Aries dikenal sebagai zodiak yang bisa jatuh cinta dengan sangat cepat dan mudah baper.

Leo bisa cepat jatuh hati karena menyukai perhatian dan kemeriahan dalam hubungan romantis. Leo senang membuat pasangan terkesan sekaligus mendapatkan kasih sayang. Leo bisa langsung memberikan seluruh perasaannya. Hati leo yang penuh gairah membuat hubungan berkembang menjadi romansa yang intens dan penuh warna.

Libra menghargai keindahan dan keharmonisan dalam berbagai hal, terutama hubungan. Libra mudah jatuh hati karena mereka percaya bahwa cinta memiliki kekuatan untuk menciptakan kesimbangan dan kebahagiaan. Setiap hubungan baru dianggap sebagai kesempatan untuk merasakan cinta dalam bentuk yang paling murni.

Pisces cepat jatuh hati karena melihat dunia melalui sudut pandang yang penuh rasa empati dan imajinasi. Pisces adalah seorang pemimpi yang percaya pada belahan jiwa dan hubungan emosional yang mendalam. Pisces dapat langsung terjun ke dalam hubungan dengan penuh perasaan dan romantisme.

Sagittarius cepat jatuh hati karena selalu siap menghadapi petualangan besar berikutnya. Bagi sagittarius, cinta juga merupakan sebuah perjalanan yang menarik untuk dijalani. Mereka menghargai kebebasan dan spontanitas dalam hubungan. Sagittarius tidak ragu untuk terjun ke dalam hubungan baru dengan penuh optimisme dan hati yang terbuka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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