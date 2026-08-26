7 Strategi Menjaga Tim Tetap Fokus dan Mudah Terlibat dalam Situasi, Apa Saja?

seseorang yang menjadi pemimpin yang baik / foto: Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Menjadi pemimpin tidak selalu berarti mampu memberikan arahan ketika keadaan berjalan normal. Justru kualitas kepemimpinan sering kali terlihat paling jelas ketika situasi mulai berubah menjadi riuh: target mendadak berubah, tekanan meningkat, konflik muncul, pelanggan menuntut lebih banyak, informasi datang dari berbagai arah, dan anggota tim mulai kehilangan fokus.

Dalam kondisi seperti itu, seorang pemimpin dapat dengan mudah ikut terbawa suasana.



Nada bicara menjadi lebih tinggi. Keputusan dibuat tergesa-gesa. Rapat dipenuhi interupsi. Semua orang merasa harus segera melakukan sesuatu, tetapi tidak ada yang benar-benar memahami apa yang paling penting untuk dilakukan.



Akibatnya, tim bukan hanya kehilangan produktivitas. Mereka juga kehilangan rasa aman secara psikologis.



Padahal, menurut psikologi organisasi dan kepemimpinan, salah satu fungsi penting seorang pemimpin ketika menghadapi situasi penuh tekanan adalah membantu tim mengatur kembali perhatian, emosi, dan prioritas mereka.



Pemimpin yang baik bukanlah orang yang tidak pernah panik. Ia adalah orang yang mampu menciptakan ketenangan yang membantu orang lain berpikir lebih jernih.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (26/8), jika Anda ingin menjadi pemimpin yang dapat menjaga tim tetap fokus dan terlibat ketika keadaan menjadi riuh, berikut tujuh strategi yang dapat Anda praktikkan.



1. Jadilah Orang yang Menurunkan Suhu Emosional, Bukan Ikut Menaikkannya



Ketika keadaan kacau, orang biasanya sangat mudah meniru kondisi emosional orang-orang di sekitarnya.



Jika pemimpin terlihat panik, terburu-buru, dan mudah marah, anggota tim dapat menangkap sinyal bahwa situasi memang sangat berbahaya.



Sebaliknya, ketika pemimpin mampu berbicara dengan tenang dan menunjukkan bahwa masalah masih dapat diurai, tim mendapatkan pesan yang berbeda:



"Situasi ini sulit, tetapi masih bisa kita tangani."



Inilah salah satu kemampuan penting dalam kepemimpinan: regulasi emosi.



Pemimpin tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Justru kejujuran dapat membuat kepemimpinan terasa lebih manusiawi.



Anda bisa mengatakan:



"Saya tahu situasinya cukup berat. Kita tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Mari kita tentukan dulu apa yang paling mendesak."



Kalimat sederhana seperti itu dapat mengubah atmosfer.



Alih-alih semua orang berlomba menyelesaikan semua masalah sekaligus, perhatian mulai diarahkan pada satu hal yang paling penting.



Ketenangan seorang pemimpin bukan berarti pasif.



Ketenangan berarti tetap mampu berpikir ketika orang lain mulai bereaksi secara impulsif.



Karena itu, ketika keadaan mulai riuh, sebelum berbicara kepada tim, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah saya sedang bereaksi atau sedang memimpin?

Apakah nada suara saya membuat keadaan lebih tenang atau lebih tegang?

Apakah tim membutuhkan kepanikan saya, atau membutuhkan kejernihan saya?



Sering kali, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah cukup untuk mengubah cara Anda memimpin.



2. Sederhanakan Prioritas Ketika Semua Hal Terlihat Penting



Salah satu penyebab utama tim kehilangan fokus adalah terlalu banyak hal yang dianggap penting pada waktu yang sama.



Ketika semuanya diberi label "mendesak", sebenarnya tidak ada prioritas.



Anggota tim akhirnya berpindah dari satu tugas ke tugas lain. Mereka membuka banyak percakapan, menghadiri banyak rapat, memeriksa banyak pesan, tetapi hanya sedikit pekerjaan yang benar-benar selesai.



Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika terlalu banyak informasi masuk sekaligus, kemampuan untuk memproses dan mengambil keputusan dapat menurun.



Karena itu, pemimpin perlu menjadi penyaring.



Saat situasi kacau, jangan hanya bertanya:



"Apa yang harus kita kerjakan?"



Tanyakan:



"Apa satu hal yang paling penting untuk kita selesaikan sekarang?"



Kemudian tentukan beberapa prioritas yang benar-benar penting.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kita harus menyelesaikan laporan, memperbaiki sistem, membalas semua klien, mengejar target, dan mempersiapkan presentasi."



Lebih baik mengatakan:



"Untuk dua jam ke depan, prioritas kita adalah menyelesaikan masalah pelanggan yang paling kritis. Setelah itu kita evaluasi pekerjaan berikutnya."



Pemimpin yang baik memahami bahwa fokus bukan hanya tentang bekerja lebih keras.



Fokus adalah kemampuan mengatakan tidak kepada hal-hal yang belum menjadi prioritas.



Ketika tim tahu apa yang harus dikerjakan sekarang, kecemasan mereka biasanya ikut berkurang.



Mereka tidak lagi harus memikirkan seluruh masalah sekaligus.



3. Berikan Konteks, Bukan Hanya Perintah



Ketika keadaan menjadi sibuk, pemimpin sering tergoda memberikan instruksi singkat.



"Kerjakan ini."



"Hubungi mereka."



"Selesaikan sekarang."



"Jangan sampai terlambat."



Masalahnya, instruksi tanpa konteks dapat membuat anggota tim hanya mengikuti perintah tanpa memahami alasan di baliknya.



Padahal manusia cenderung lebih mudah terlibat ketika mereka memahami mengapa sesuatu penting.



Karena itu, ketika memberikan arahan dalam situasi penuh tekanan, berikan konteks secukupnya.



Misalnya:



"Kita perlu menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu karena dampaknya paling besar terhadap pelanggan. Setelah itu baru kita pindah ke pekerjaan berikutnya."



Dengan begitu, anggota tim tidak sekadar menjalankan tugas.



Mereka memahami prioritas.



Mereka memahami dampak.



Dan mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka berhubungan dengan tujuan yang lebih besar.



Inilah yang membuat keterlibatan meningkat.



Pemimpin tidak harus menjelaskan semuanya secara panjang lebar. Bahkan ketika situasi mendesak, satu atau dua kalimat konteks dapat membuat instruksi jauh lebih mudah dipahami.



Ingat:



Orang mungkin mengikuti perintah karena posisi Anda, tetapi mereka lebih mungkin benar-benar terlibat ketika memahami tujuan di balik perintah tersebut.



4. Ciptakan Ruang untuk Berbicara, Bahkan Ketika Waktu Terbatas



Dalam situasi riuh, pemimpin sering merasa tidak punya waktu untuk mendengarkan.



Padahal justru ketika keadaan sulit, informasi dari anggota tim menjadi semakin penting.



Orang yang berada paling dekat dengan pekerjaan sering kali mengetahui masalah yang tidak terlihat dari posisi pemimpin.



Mereka mungkin mengetahui bahwa sebuah strategi tidak realistis.



Mereka mungkin melihat risiko yang belum dipikirkan.



Mereka mungkin mempunyai solusi sederhana yang belum terpikirkan oleh siapa pun.



Karena itu, jangan menjadi pemimpin yang hanya berbicara ketika keadaan kacau.



Berikan ruang bagi tim untuk menyampaikan informasi.



Namun, jangan membuatnya terlalu rumit.



Anda dapat menggunakan pertanyaan sederhana seperti:



"Apa masalah terbesar yang Anda lihat sekarang?"

"Apa yang sedang menghambat pekerjaan?"

"Apa yang perlu saya bantu?"

"Apakah ada risiko yang belum kita perhitungkan?"

"Apa keputusan yang paling Anda butuhkan dari saya?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat komunikasi menjadi dua arah.



Anggota tim juga merasa bahwa mereka bukan sekadar pelaksana instruksi.



Mereka adalah bagian dari proses berpikir.



Inilah salah satu fondasi keterlibatan kerja yang sehat.



5. Jangan Menghukum Orang yang Mengakui Masalah Lebih Awal



Salah satu kesalahan pemimpin ketika berada di bawah tekanan adalah membuat orang takut menyampaikan kabar buruk.



Misalnya, ketika seorang anggota tim berkata:



"Ada kemungkinan target ini tidak tercapai."



Pemimpin langsung marah.



"Kenapa baru bilang sekarang?"



Jika respons seperti ini terus terjadi, lama-kelamaan anggota tim belajar satu hal:



Lebih aman menyembunyikan masalah daripada melaporkannya.



Dan itu sangat berbahaya.



Masalah yang diketahui lebih awal biasanya masih memiliki ruang untuk diperbaiki.



Masalah yang disembunyikan bisa berkembang menjadi krisis.



Karena itu, ketika seseorang membawa masalah kepada Anda, pisahkan antara masalahnya dan orang yang melaporkannya.



Alih-alih langsung mencari siapa yang salah, tanyakan:



"Baik, sekarang kita tahu masalahnya. Apa yang bisa kita lakukan?"



Bukan berarti kesalahan harus dibiarkan.



Akuntabilitas tetap penting.



Namun, budaya tim yang sehat membutuhkan keseimbangan antara tanggung jawab dan keamanan psikologis.



Orang harus merasa bahwa mereka boleh mengatakan:



"Saya tidak tahu."



"Saya melakukan kesalahan."



"Saya membutuhkan bantuan."



"Strategi ini tidak berjalan."



Ketika orang berani mengatakan hal-hal tersebut, pemimpin mendapatkan informasi yang lebih jujur.



Dan informasi yang jujur adalah bahan bakar penting untuk mengambil keputusan yang baik.



6. Tetapkan Ritme yang Membuat Tim Merasa Memiliki Pegangan



Ketika keadaan tidak menentu, manusia cenderung mencari pola.



Karena itu, rutinitas kecil dapat memberikan rasa stabilitas di tengah ketidakpastian.



Pemimpin dapat membuat ritme komunikasi sederhana.



Misalnya:



pagi: menentukan tiga prioritas utama;

tengah hari: mengecek hambatan;

sore: mengevaluasi apa yang sudah selesai dan apa yang perlu dilanjutkan.



Tidak harus selalu dalam bentuk rapat panjang.



Bahkan pertemuan singkat selama beberapa menit dapat membantu.



Yang penting adalah konsistensinya.



Ketika anggota tim tahu kapan mereka akan mendapatkan informasi berikutnya, mereka tidak perlu terus-menerus bertanya atau merasa harus memantau semua hal setiap saat.



Ritme juga membantu mengurangi komunikasi yang berlebihan.



Daripada puluhan pesan yang saling bertumpuk, tim memiliki titik-titik koordinasi yang jelas.



Dalam keadaan penuh tekanan, struktur sederhana sering kali jauh lebih berguna daripada sistem yang terlalu kompleks.



Pemimpin yang efektif tidak selalu memberikan lebih banyak informasi.



Terkadang ia justru memberikan informasi yang tepat pada waktu yang tepat.



7. Tunjukkan Bahwa Anda Mempercayai Tim, Bukan Mengontrol Setiap Gerakan Mereka



Ketika takut kehilangan kendali, seorang pemimpin dapat berubah menjadi terlalu mengontrol.



Semua pekerjaan ingin diperiksa.



Semua keputusan harus melalui dirinya.



Semua komunikasi ingin diketahui.



Semua detail ingin diawasi.



Awalnya mungkin terlihat seperti bentuk tanggung jawab.



Namun, jika berlebihan, micromanagement dapat membuat anggota tim kehilangan rasa memiliki.



Mereka mulai berpikir:



"Kalau semua keputusan tetap harus menunggu atasan, mengapa saya harus berpikir sendiri?"



Pemimpin yang efektif justru memberikan batas yang jelas sekaligus ruang untuk bertindak.



Misalnya:



"Hasil yang kita butuhkan adalah ini. Batas waktunya pukul lima. Gunakan cara yang menurut Anda paling efektif. Kalau ada hambatan besar, segera beri tahu saya."



Perhatikan perbedaannya.



Pemimpin tetap menentukan arah.



Tetapi cara mencapainya tidak semuanya dikendalikan.



Ini memberikan dua hal penting:



kejelasan dan otonomi.



Tim tahu apa yang harus dicapai, tetapi mereka juga merasa dipercaya untuk menggunakan kemampuan mereka.



Dan ketika seseorang merasa dipercaya, keterlibatannya dalam pekerjaan dapat menjadi jauh lebih kuat.



Pemimpin yang Hebat Tidak Membuat Tim Tidak Pernah Mengalami Kekacauan



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Tujuan kepemimpinan bukan menciptakan tim yang tidak pernah mengalami tekanan, konflik, perubahan, atau kegagalan.



Itu tidak realistis.



Setiap tim akan mengalami masa sulit.



Yang membedakan pemimpin yang efektif adalah bagaimana mereka membantu tim melewati masa tersebut.



Pemimpin yang baik membantu orang membedakan antara hal yang harus dikhawatirkan dan hal yang bisa dikendalikan.



Ia membantu tim melihat prioritas ketika semuanya terasa mendesak.



Ia menjaga komunikasi tetap terbuka ketika orang mulai takut berbicara.



Ia memberikan struktur ketika keadaan terasa tidak menentu.



Dan yang tidak kalah penting, ia tidak menjadikan dirinya pusat dari semua keputusan.



Ia membangun tim yang mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bergerak bahkan ketika pemimpin tidak berdiri tepat di samping mereka.



Pada Akhirnya, Kepemimpinan Terlihat dari Apa yang Terjadi pada Tim Saat Tekanan Datang



Mudah menjadi pemimpin ketika semuanya berjalan sesuai rencana.



Target tercapai.



Pelanggan puas.



Tidak ada konflik.



Semua orang tahu apa yang harus dilakukan.



Namun, karakter kepemimpinan benar-benar terlihat ketika keadaan berubah.



Ketika deadline mendekat.



Ketika informasi belum lengkap.



Ketika keputusan harus dibuat.



Ketika dua anggota tim berbeda pendapat.



Ketika kesalahan terjadi.



Ketika semua orang mulai merasa kewalahan.



Pada saat seperti itulah tim akan melihat kepada pemimpinnya.



Mereka tidak selalu membutuhkan seseorang yang mempunyai semua jawaban.



Mereka membutuhkan seseorang yang mampu mengatakan:



"Kita akan menyelesaikan ini satu per satu."



Maka, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang mampu menjaga tim tetap fokus dan terlibat saat situasi menjadi riuh, mulailah dari tujuh hal sederhana:



Tenangkan suasana.

Sederhanakan prioritas.

Berikan konteks.

Dengarkan tim.

Jangan menghukum keterbukaan.

Bangun ritme kerja.

Dan berikan kepercayaan.



Karena pada akhirnya, pemimpin yang kuat bukanlah orang yang membuat semua orang bekerja lebih keras ketika keadaan menjadi sulit.



Pemimpin yang kuat adalah orang yang membuat tim tetap mampu berpikir jernih, bekerja sama, dan bergerak ke arah yang sama ketika keadaan di luar mereka mulai kehilangan arah.



Dan mungkin, itulah salah satu bentuk kepemimpinan paling berharga:



