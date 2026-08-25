Sedang Berusaha Keras untuk Meningkatkan Nilai Diri? Coba Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha meningkatkan nilai diri./Magnific/mego-studio
JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya tidak cukup baik. Bukan karena ia tidak memiliki kemampuan, tetapi karena ia terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, terlalu keras menilai kesalahan sendiri, atau terlalu bergantung pada pengakuan dari lingkungan.
Kita mungkin bekerja lebih keras, mencoba menjadi lebih sukses, memperbaiki penampilan, meningkatkan penghasilan, atau berusaha menjadi seseorang yang selalu bisa diandalkan. Namun, anehnya, setelah semua itu dilakukan, perasaan “saya masih belum cukup” tetap muncul.
Di sinilah kita perlu memahami satu hal penting: meningkatkan nilai diri bukan sekadar menjadi lebih hebat di mata orang lain. Dalam psikologi, cara kita memandang diri sendiri juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri, menetapkan batasan, menghadapi kegagalan, dan membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai pribadi.
Jika saat ini Anda sedang berusaha keras untuk menjadi versi diri yang lebih baik, jangan hanya fokus pada apa yang ingin Anda capai. Perhatikan juga hubungan Anda dengan diri sendiri.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (23/8), terdapat enam strategi yang dapat membantu meningkatkan nilai diri secara lebih sehat.
1. Berhenti Mengukur Nilai Diri dari Penilaian Orang Lain
Salah satu jebakan terbesar dalam meningkatkan nilai diri adalah menjadikan pendapat orang lain sebagai ukuran utama.
Ketika dipuji, kita merasa berharga.
Ketika dikritik, kita merasa gagal.
Ketika diterima, kita merasa cukup.
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Jawa Pos
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