Jakarta Future Festival 2026 Resmi Dibuka di TIM, Intip Gagasan Pramono Anung Desain Jakarta Jadi Kota Global

JawaPos.com - Menyambut usianya yang hampir menginjak lima abad, Jakarta terus bersiap bertransformasi menjadi kota global yang tangguh. Salah satu langkah nyatanya adalah lewat gelaran Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang resmi dibuka pada Jumat (5/6).

Acara tahunan bergengsi ini berlokasi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, dan akan berlangsung selama tiga hari hingga 7 Juni 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir langsung untuk membuka festival yang menjadi ruang kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, JFF 2026 menjadi wadah penting untuk merancang masa depan Jakarta lewat berbagai sudut pandang.

"Ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) yang menunjukkan bagaimana Jakarta melihat dan memotret berbagai hal, kemudian merencanakan masa depan Jakarta dengan berbagai pendekatan, seperti budaya, seni, perencanaan infrastruktur, kebijakan, teknokrasi, dan sebagainya," ujarnya.

Libatkan Generasi Muda untuk Jakarta yang Penuh Warna

Gubernur Pramono menegaskan, festival berskala besar seperti JFF 2026 sangat krusial untuk mendongkrak daya tarik Jakarta di mata dunia. Ia juga berharap keterlibatan aktif generasi muda bisa membuat acara ini semakin semarak.

"Mudah-mudahan acara seperti ini tetap bisa kita adakan untuk membuat Jakarta penuh warna, Jakarta penuh pilihan, dan Jakarta bisa apa saja selama itu memberikan kenyamanan dan kebaikan bagi warga Jakarta," katanya.

Alasan TIM Kembali Jadi Tuan Rumah JFF 2026

Kembalinya JFF ke Taman Ismail Marzuki bukanlah tanpa alasan. Kesuksesan penyelenggaraan tahun lalu menjadi bukti bahwa TIM, setelah direvitalisasi, telah sukses menjelma sebagai ruang publik kelas dunia.

Tahun ini, JFF 2026 mengusung tema “Navigating Resilience”. Tema ini fokus pada inovasi dan ide visioner demi membangun Jakarta yang tangguh menghadapi tantangan global.