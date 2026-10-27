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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.01 WIB

5 Cara Penuhi Asupan Nutrisi Para Pekerja di Tengah Aktivitas Padat

Ilustrasi makanan renyah (Magnific) - Image

Ilustrasi makanan renyah (Magnific)

JawaPos.com - Memenuhi asupan nutrisi di tengah aktivitas padat menjadi tantangan bagi para pekerja keras yang harus berpindah dari satu rapat ke rapat lainnya, bekerja hingga malam, dan kerap melewatkan waktu makan. 

Padahal, pola makan seimbang, hidrasi yang cukup, olahraga, dan tidur berkualitas berperan penting dalam menjaga energi serta konsentrasi sepanjang hari.

Nutrition Education and Training Lead Asia Pacific Herbalife Dr. Vipada Sae-Lao menjelaskan, tuntutan pekerjaan modern mulai dari kolaborasi lintas negara hingga budaya digital yang berlangsung sepanjang waktu, dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental. Karena itu, ia menyarankan lima kebiasaan sederhana untuk membantu menjaga energi dan daya tahan tubuh di tengah kesibukan.

“Sebagai seorang profesional dengan jadwal yang padat, saya meyakini ada lima kebiasaan yang dapat membantu mengembalikan fokus, ketahanan tubuh, dan energi yang mungkin selama ini tanpa disadari telah berkurang,” ujar Dr. Vipada, Selasa (27/10).

1. Awali Hari dengan Sarapan Bergizi Seimbang

Setelah berpuasa sepanjang malam, tubuh membutuhkan asupan nutrisi untuk menunjang energi dan konsentrasi. Karena itu, sarapan bergizi seimbang lebih dianjurkan daripada hanya mengandalkan kopi untuk memulai aktivitas.

Dr. Vipada menyarankan asupan sekitar 20–30 gram protein berkualitas dari telur, yoghurt, smoothie protein, atau ikan dan ayam tanpa lemak. Protein membantu mengendalikan rasa lapar, menjaga kesehatan otot, dan mendukung konsentrasi.

Padukan protein dengan karbohidrat berkualitas, seperti buah, sayuran, dan biji-bijian utuh. Kandungan serat dan antioksidan di dalamnya membantu mempertahankan rasa kenyang sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi harian.

2. Jangan Melewatkan Waktu Makan

Kesibukan pekerjaan kerap membuat seseorang menunda atau melewatkan waktu makan. Padahal, jeda makan yang terlalu panjang dapat memengaruhi ketersediaan energi dan kemampuan berkonsentrasi, sehingga berpotensi mengganggu pengambilan keputusan serta pengelolaan emosi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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