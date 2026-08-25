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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 02.02 WIB

8 Tips Jitu Menghadapi Kritik Tanpa Bersikap Defensif, Bikin Diri Makin Berkembang

tips ampuh menangani kritik tanpa bersikap defensif. (Freepik/ freepik) - Image

tips ampuh menangani kritik tanpa bersikap defensif. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Kritik terkadang terasa tidak nyaman, terlebih jika disampaikan secara langsung dan menyentuh bagian yang memang masih menjadi kekurangan diri.

Namun, cara seseorang menerima kritik dapat menunjukkan kematangan emosional. Alih-alih langsung membantah atau merasa diserang, kritik dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki diri.

Sikap defensif sendiri biasanya muncul ketika seseorang merasa pendapat, kemampuan, atau harga dirinya sedang terancam. Jika tidak dikendalikan, respons tersebut justru dapat membuat komunikasi menjadi semakin sulit.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan cara yang dapat membantu seseorang menerima kritik dengan lebih tenang dan konstruktif.

1. Dengarkan kritik dengan pikiran terbuka

Kritik yang terasa menyakitkan belum tentu sepenuhnya buruk. Terkadang, komentar dari orang lain justru membantu kita melihat kekurangan yang sebelumnya tidak disadari.

Karena itu, jangan terburu-buru menolak setiap masukan. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya sampai selesai sebelum menentukan respons.

2. Pisahkan kritik dari harga diri

Salah satu cara menghindari sikap defensif adalah memahami bahwa kritik terhadap tindakan tidak sama dengan penolakan terhadap diri kita secara keseluruhan.

Misalnya, ketika seseorang mengatakan hasil pekerjaan kurang maksimal, hal tersebut tidak otomatis berarti kita adalah pribadi yang tidak kompeten.

Dengan memisahkan antara perilaku, hasil kerja, dan identitas diri, kritik akan lebih mudah diterima tanpa menimbulkan perasaan terancam.

3. Gunakan kemampuan mendengarkan aktif

Jangan mendengarkan kritik hanya untuk mencari celah membalas perkataan orang lain. Cobalah benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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