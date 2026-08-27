Tak Harus Mahal, 5 Langkah Sederhana Ini Bisa Bantu Wujudkan Kulit Glass Skin

ilustrasi korean glass skin. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tren kecantikan Korea Selatan terus menarik perhatian, salah satunya melalui tampilan kulit yang terlihat sehat, lembap, halus, dan bercahaya.
Istilah glass skin kemudian populer untuk menggambarkan kondisi kulit yang tampak sangat terhidrasi sehingga terlihat bening dan berkilau seperti permukaan kaca. Tampilan ini banyak terlihat pada selebritas Korea dan menjadi inspirasi rutinitas perawatan kulit bagi banyak orang.
Namun, mendapatkan kulit sehat tidak harus selalu dilakukan dengan produk mahal. Konsistensi menjalankan rutinitas dasar, memilih produk yang sesuai kondisi kulit, serta melindungi wajah dari paparan sinar matahari justru menjadi hal yang lebih penting.
Dilansir dari English Jagran, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan untuk membantu mendapatkan tampilan kulit glowing ala Korea.
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Membersihkan wajah menjadi tahap awal yang tidak boleh dilewatkan. Dalam rutinitas skincare Korea, metode double cleansing dilakukan untuk membersihkan wajah secara lebih menyeluruh.
Tahap pertama dapat menggunakan pembersih berbasis minyak untuk membantu mengangkat sunscreen, makeup, dan kotoran yang larut dalam minyak. Setelah itu, lanjutkan dengan pembersih berbasis air untuk membersihkan sisa kotoran dari permukaan kulit.
Meski demikian, pilih pembersih yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit agar wajah tidak terasa kering atau tertarik setelah dicuci.
Kulit yang terlihat kenyal dan bercahaya membutuhkan kelembapan yang cukup. Setelah membersihkan wajah, gunakan produk yang berfungsi memberikan hidrasi, seperti toner atau essence yang sesuai dengan kebutuhan kulit.
Produk dengan kandungan pelembap dapat membantu menjaga kadar air pada lapisan kulit sehingga wajah terasa lebih nyaman dan tampak lebih segar.
Tidak perlu menggunakan terlalu banyak produk sekaligus. Fokus pada formula yang cocok dan gunakan secara konsisten.
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Jawa Pos
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